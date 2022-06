David Álvarez ‘Davo’: «La UD Ibiza me ofreció renovar, pero quería un proyecto en el que me sienta importante»

Antonio David Álvarez Rey (Luarca, 18-12-1994), más conocido como Davo, ha puesto fin a su etapa en la UD Ibiza en busca de protagonismo en el Wisla Ploc de la Primera polaca. El asturiano fue con 10 goles uno de los héroes del ascenso celeste a Segunda, pero este curso se ha ido quemando por la falta de minutos. Se marcha con pena pero con ganas de crecer, esperando poder regresar al club ibicenco en un futuro.

¿Cómo está digiriendo el final de la temporada y su marcha de la UD Ibiza?

Ahora echando la vista atrás sobre cómo fue la Liga estoy bastante contento con lo que pude hacer, con pena también por irme de España pero con muchas ganas de empezar el nuevo proyecto fuera.

¿Cuáles fueron los motivos de su salida?

Este año el jugar poco fue una de las cosas que me lanzaron para jugar fuera. Allí me dicen que si entreno bien tendré casi asegurado jugar y yo quiero sentirme importante en un proyecto.

¿El club le ofreció renovar?

Sí, me ofrecieron renovar, estuve estudiando la oferta de renovación, la de Polonia y alguna oferta más que tenía en Segunda, y creo que lo mejor para mí ahora mismo es irme fuera.

¿Por qué se decantó por el Wisla Plock de la Primera División polaca?

Al final el dinero es importante porque nuestra carrera es muy corta, pero ahora mismo lo que busco es un proyecto en el que sea importante, de cara a jugar, tener minutos, continuidad y poder proyectarme más arriba.

¿Fue una decisión tomada tiempo atrás o cuando finalizó la temporada?

Fue cuando acabó la temporada. Cuando estaba Soriano ya me habían hecho una oferta pero luego con todo lo que pasó de su marcha y el tiempo que tardaron en tener otro director deportivo hizo que se retrasaran mucho las cosas. Luego Miguel Ángel Gómez también me hizo una oferta similar. Yo no es que me quiera ir, aquí estoy muy a gusto y me da mucha pena irme, pero creo que es lo mejor para mí. Yo dejo las puertas abiertas, si me las deja el que me las tiene que dejar… [risas].

En su debut en Segunda ha jugado 10 partidos como titular y ha anotado cuatro goles en Liga y Copa. ¿Considera que merecía más minutos sobre el césped?

Bueno todos queremos jugar y creo que hubo partidos en los que lo hice bastante bien como para darme otro partidillo de titular. Los entrenamientos están ahí, yo siempre me esforcé al máximo, siempre lo di todo y al final el que decide es el entrenador e igual consideraban que había gente que estaba mejor que yo o que mis características no eran las mejores para el partido.

¿Ha terminado la temporada quemado por no ser titular?

Al final todos queremos jugar. No creo que sea malo que los jugadores vayan al banquillo cuando están cascados. Algunos a final de temporada llegan más frescos de piernas y si los jugadores ven que siempre hay un once tipo, eso desgasta, a los que juegan y a los que no. El que no juega y está entrenando bien al final mentalmente se quema. Si el que juega ve que va a jugar, igual se relaja en los entrenamientos. Esa situación es mala para unos y para otros.

Aun siendo entrenadores con estilos muy diferentes, jugó más o menos lo mismo con Carcedo y con Paco Jémez. ¿Con quién se sintió más cómodo?

A gusto estuve con los dos, uno era un poco más táctico y reservado (Carcedo). Yo soy atacante y me va más ir para adelante y atacar; por la forma de juego creo que con Jémez el equipo fue más para adelante y eso a los delanteros nos benefició. De hecho, en los tres primeros partidos no sé si metimos 11 goles, fue una locura.

¿Su relación con Paco Jémez fue buena? ¿Cómo llevaba el vestuario el carácter del técnico?

Creo que no es algo que oculte porque demostró en el banquillo y en ruedas de prensa que tiene carácter. Pero para ser un líder, es bueno. Hay que saber controlarlo también pero creo que es bueno para guiar el grupo.

El técnico cordobés dijo tras su marcha que los jugadores querían que continuase. ¿Tenía esa sensación?

Mmm... Puede ser que alguno lo pensara [risas].

¿Le sorprendió la elección de Javi Baraja para el banquillo?

Sí, la verdad es que no me lo esperaba. Pensaba que ficharían a alguien con más experiencia, pero es cierto que yo por ejemplo también vengo de abajo y todos merecen oportunidades.

¿Cómo valora estas dos temporadas en el club celeste, la primera con mucha participación, 10 goles y el ascenso?

El primer año fue muy bueno con la acogida de los compañeros, el club y la afición. Lo que hablamos de sentirme importante, jugando y marcando goles que es lo que te hace feliz y la guinda del pastel fue conseguir el ascenso a la primera y en un año difícil por el covid. En este segundo estoy muy contento también por haber llegado a Segunda División. He jugado mucho, porque al final creo que me quedé sin jugar solo 4-5 partidos, pero me queda la espinita de marcharme fuera y no seguir un poco más en España para ver qué hubiera pasado. Pero tengo ganas de salir fuera, ver mundo y apostar por mí.

Aunque no tuvo mucha continuidad en las alineaciones, sí dejó una bonita huella entre la afición. ¿Qué mensaje tiene para ellos?

Lo primero agradecer cómo me trataron desde el primer momento que llegué. La gente tiene buenas palabras para mí y yo para ellos. Cuando quedas bien con la afición es muy bonito, es lo mejor, y yo sé que en Ibiza tengo una segunda casa. Espero que no sea un adiós si no un hasta luego. Estaría encantado de volver a Ibiza y les agradezco el cariño que me mostraron.

¿Cree que el proyecto de la UD Ibiza podría estancarse o lo veremos pronto en Primera División?

El Ibiza por cómo trabaja y la gente que tiene dentro, seguirá creciendo. Las instalaciones están muy bien, el césped de Can Misses para mí es de los mejores de la categoría. Por cómo trabajan, cómo es el club y la marca Ibiza, veremos muy pronto al equipo en Primera, y más conociendo lo ambicioso que es Amadeo: cuando quiere algo pone todo de su parte para conseguirlo. Luego el fútbol es caprichoso, pero más pronto que tarden estarán arriba.

¿Con qué se queda de su primera experiencia en el fútbol profesional?

Yo como soy delantero voy a ser un poco egoísta y me quedo con el del Oviedo (derrota 3-2) porque a parte de que fue mi casa, el gol que metí, la afición estaba caliente porque se jugaban meterse en play-off, fue un recuerdo inolvidable. Luego mi debut en Zaragoza fue muy bonito, el 0-5 en La Rosaleda fue una locura, el estadio del Valladolid me impresionó un montón… y el de Fuenlabrada por ser mi primer gol oficial en Segunda. Tengo muchos recuerdos, también de mis compañeros, de Morillas, Rodado, Javi Lara, Juan Ibiza... Con todos hice muy buenas migas.