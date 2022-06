Una grave lesión frena la meteórica carrera del piloto de Ibiza Elías Escandell

El piloto ibicenco Elías Escandell deberá afrontar un largo parón en su carrera deportiva a consecuencia de una grave lesión de rodilla producida hace un par de meses por una caída mientras entrenaba. A pesar de que el joven integrante del equipo nacional júnior de motocross ha podido realizar varias competiciones desde entonces, la rotura del ligamento cruzado anterior ha provocado que su rodilla se luxe con facilidad cuando sufre algún percance en carrera, por lo que ha decidido detener la actividad y someterse a una intervención quirúrgica.

«Este fin de semana tuve una caída en la primera manga y cuando fui a apoyar se me dislocó la rodilla y tuve que parar. Ya es la segunda vez que me pasa y he decido parar y operarme para poder estar la siguiente temporada a tope. El año que viene será el último en 125 y queremos ir a por todas», explicó el piloto de 16 años tras no poder acabar este fin de semana la sexta prueba del Campeonato de Europa de MX125 disputado en el circuito alemán de Teutschenthal.

Escandell se encontraba inmerso en la disputa de los circuitos europeo y mundial de su división, donde estaba cosechando importantes resultados en su segundo año en la categoría como el quinto puesto obtenido en la cita inaugural en Gran Bretaña. A nivel nacional sumó una medalla de plata en la última prueba disputada en Bellpuig, ya con el ligamento de su rodilla fracturado.

El piloto del Motoclub de Formentera i Ibiza, afincado en Toledo, atravesaba por su mejor momento deportivo, liderando los resultados españoles en la mayoría de citas internacionales, pero la lesión iba a más y era el momento de parar, según indicó ayer en conversación con Diario de Ibiza.

«Llegar fuerte» a 2023

«He decidido junto a mi familia operarme, creo que es lo mejor porque si seguía, además de poder hacerme más daño terminaría la temporada en agosto y ya me perdería la siguiente. De esta forma podré entrenar bien y llegar fuerte a la próxima temporada», sostiene en referencia a los plazos de recuperación, que estima entre «cuatro y seis meses». «Tener una lesión siempre es una pena y te decepciona. Cuando me lo hice, lo único que pensé era en recuperarme lo antes posible. Seguí luchando y aunque no vaya a terminar la temporada –quedan tres pruebas del Europeo, en Bélgica, Suecia y Finlandia– me doy con un canto en los dientes tras haber hecho buenas carreras», añadió Escandell, que marchaba octavo de la general tras las seis primeras competiciones.

Elías Escandell está pendiente ahora de saber si podrá operarse la próxima semana en Madrid para comenzar un proceso de rehabilitación largo y tedioso pero fundamental para retomar pronto la competición. «Seguiré luchando porque quedan más temporadas», puntualizó animado el joven deportista isleño, que se ve preparado para luchar por el podio en su último año en la división júnior de MX125.

«En cuanto a velocidad estoy muy bien, ha habido carreras en las que he remontado muchas posiciones y me he visto muy suelto. Creo que el año que viene si no tengo más lesiones podría estar luchando por estar delante, entre los tres o los cinco primeros», concluyó el joven talento ibicenco del motocross internacional.

El Motoclub pitiuso le desea una pronta y plena recuperación

El presidente del Motoclub de Formentera i Ibiza, Agustín Ribas, reconoció ayer que en el entorno del piloto tenían «muy claro que tenía los ligamentos rotos y que en cualquier momento podría sufrir de nuevo una racaida», como ocurrió en Alemania. «A todos los componentes del Motoclub nos duele mucho ver cómo Elías ha de dejar la temporada, con los grandes resultados que estaba obteniendo. Pero lo más importante es parar a tiempo y que la lesión no se agrave, que lo operen cuanto antes y que se recupere plenamente para poder seguir con su gran carrera deportiva, preparando con más fuerza el Europeo y el Mundial 2023», indicó Ribas.