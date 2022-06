AVANZA SU CONSTRUCCIÓN EN EL ESTADIO DE CAN MISSES. La primera tienda oficial de la UD Ibiza inicia la cuenta atrás para su apertura, prevista para el mes de julio. El establecimiento se está terminando de construir junto al acceso prinicipal del estadio Can Misses-Power Electronics y se podrá entrar desde la Avenida de Campanitx. Aunque desde el club no se aportaron detalles, la tienda tiene alrededor de cien metros cuadrados y en ella se venderá ropa y merchadising del club celeste.