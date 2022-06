La Peña Deportiva ha anunciado este miércoles el fichaje del centrocampista catalán, de 21 años, Jofre Cherta, que se incorpora a las filas del club santaeulaliense tras militar la pasada campaña en el Mirandés B, de Tercera RFEF.

Jofre Cherta se formó en las categorías inferiores del Girona FC, equipo con el que llegó a estar convocado para partidos oficiales de Segunda División, y antes de llegar al Mirandés también vistió la camiseta del CF Peralada, conjunto con el que debutó en la antigua Segunda B, y de la UA Horta.

“Vengo a la Peña con muchas ganas y mucha ilusión. Desde el primer momento he sentido que el club quería apostar por mí y tras ver lo que este equipo logró la temporada pasada y el proyecto deportivo que me han ofrecido para este año, he decidido tomar la decisión de aceptar el reto y aportar lo mejor de mí desde el primer minuto en Santa Eulària”, ha comentado el jugador tras anunciarse su incorporación al conjunto peñista.