Primer asalto de un derbi histórico por el ascenso a Tercera

La Penya Independent y la Peña Deportiva B dirimen esta noche el primero de los dos asaltos que conducirán a uno de ellos a Tercera División por primera vez en la historia de ambas escuadras (Municipal de Sant Miquel, 20,30 horas). Tanto los de Mario Ormaechea como los de Christian Carranza han demostrado durante la fase de ascenso, disputada entre los cuatro primeros clasificados pitiusos y menorquines, que son los dos conjuntos mejor cualificados y con mayor talento para dar el salto a la categoría nacional y hoy, ante numeroso público, librarán la primera de las batallas para tratar de encarrilar la eliminatoria a doble partido.

El filial de la Peña Deportiva parte con la vitola de campeón pitiuso y con el último precedente a su favor, después de imponerse a la Penya Independent por 3-2 en el duelo que decantó el título liguero para los de Santa Eulària el pasado 8 de mayo. En la primera vuelta también vencieron los canteranos por 1-2 en Sant Miquel. No obstante, ambos equipos finalizaron la competición doméstica con unos guarismos tan parejos que no permiten hablar de favoritos con 20 victorias, un empate y tres derrotas. Los de Mario Ormeachea perdieron el duelo particular, pero a nivel general presentan mejores cifras goleadoras que los peñistas, con 104 goles a favor y 15 en contra por los 77 anotados y 25 recibidos por los chicos de Carranza.

En la fase de ascenso, son los de la Villa del Río quien han mostrado una mayor autoridad sobre sus rivales, tras golear al CD CD Migjorn menorquín por 3-0 y al UE Sant Josep en semifinales por 4-0. La formación del municipio de Sant Joan, por su parte, eliminó al Mahón en cuartos con un triunfo por 3-1 y al Alaior en semifinales por 2-0.

Los técnicos de los representantes ibicencos en la final por el ascenso a Tercera analizaron la cita para Diario de Ibiza esta semana. Mario Ormaechea destacó que su equipo «está concienciado, motivado y sabe que es una eliminatoria a dos partidos» y reconoció que los dos equipos «no se parecen en nada». «Uno es un conjunto muy joven, mientras que el otro cuenta, digamos, con más experiencia. La energía de ellos va a ser muy importante, pero también lo va a ser el oficio de mis jugadores», indicó el técnico de la escuadra de Sant Miquel, que ve una eliminatoria «abierta» en la que cada uno usará «sus armas» para intentar ganar.

Un duelo a 180 minutos

«Sabemos que lo que afrontamos es un duelo a 180 minutos y que se va a decidir finalmente en Santa Eulària la próxima semana. Debemos saber que va a ser largo y que no hay que precipitarse ni cometer errores», añadió Ormaechea, que pide a sus futbolistas «mucha concentración y tranquilidad para no encajar en casa goles e intentar sacar la eliminatoria después en el partido de vuelta en Santa Eulària».

Por su parte, Christian Carranza destacó el gran momento de forma en que llega su equipo y la confianza y la ilusión que desprenden ante el reto del ascenso. «El equipo es una familia, está muy fuerte y llega en un muy buen momento. Va a ser una eliminatoria dura y muy disputada. Somos dos equipos distintos, pero, a la vez, muy parejos y cada uno saldrá a competir con sus armas», indicó el preparador de la cantera peñista, quien valora «el hambre» y «la ilusión» de sus futbolistas por conseguir el primer ascenso a Tercera para el filial de la Peña.

«Yo confío plenamente en mis jugadores. Muchos de mis futbolistas tienen capacidad y calidad para poder estar en Tercera. Y ahí tenemos una baza muy importante, ya que es su futuro y se lo juegan todo en estos dos partidos», argumentó un Carranza que en el caso de la Penya Independent considera «muy diferente su situación» porque son jugadores más veteranos «que, en su mayoría, ya vienen de vuelta, pero que tienen esa calidad y esa experiencia para jugar este tipo de partidos con mucho más oficio». Por eso, el técnico del filial puntualiza que la eliminatoria «va a estar bastante divertida».

La cita congregará a numeroso público en el Municipal de Sant Miquel, donde ambos equipos buscan poner en ventaja una eliminatoria que permitirá hacer historia a uno de los dos equipos. La próxima temporada en Tercera División solo habrá tres representantes pitiusos tras los descensos de Sant Rafel e Inter Ibiza. Ahora, el Portmany y la PE Sant Jordi, nuevo filial del CD Ibiza, estarán acompañados por la Penya Independent o por la Peña B. En dos semanas se resolverá la ecuación.