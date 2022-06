Iker Murúa: «Vamos a prepararnos para entrar en ‘play-off’»

El central guipuzcoano Iker Murúa se definió ayer como un futbolista «con ambición» al que le gusta «comprometerse» con clubes «ambicosos» como el CD Ibiza, que ayer presentó en su sede de Can Misses-2 al defensa de 31 años como el primer fichaje para el próximo ejercicio 2022-23 en Segunda RFEF.

Murúa llega procedente del Arenas de Getxo del grupo 2, con el que finalizó en quinta posición, como los rojillos, disputando 29 partidos como titular en los que anotó un gol, vio ocho amarillas y sufrió una expulsión.

Durante su puesta de largo, el zaguero vasco agradeció a la entidad ibicenca el «estupendo trato» que le ha dispensado y se sintió «encantado» de pertenecer a «esta familia». «Siempre he querido dar un paso más. Me voy a dejar el alma y la camiseta por este club. Va a ser una temporada difícil, pero vamos a prepararnos para entrar en el ‘play-off’», indicó durante su presentación un Iker Murúa que tiene como objetivo «crecer y darlo todo».

El club tiene «muy buenos informes a nivel deportivo y personal» de un jugador que tiene experiencia en fases de ascenso y que aportará «jerarquía, contundencia y experiencia» a la zaga rojilla.

Murúa aseguró que el club le ha «dejado claro que el objetivo es crecer». «Por mis características siempre lo he dado todo, soy ambicioso, siempre he querido dar un paso más y a eso vengo. A la hora de tomar la decisión no tuve ninguna duda de que quería formar parte del CD Ibiza. Vamos a prepararnos para entrar en ‘play-off’ y buscar ese paso adelante como club», añadió el primer refuerzo para la plantilla que entrenará un año más Raúl Garrido.