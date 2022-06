Tras una brillante campaña en la que González logró terminar la liga en tercera posición y llegar a la final de un playoff de ascenso a Primera RFEF, la secretaria técnica del club, encabezada por el director deportivo, Marc de Val, ofreció la renovación al técnico y, tras unos días de negociación, la entidad de Santa Eulària ha llegado a un acuerdo para que siga encabezando el proyecto deportivo de la entidad.

“He decidido renovar porque el club ha hecho una gran apuesta por mí y porque me he sentido muy valorado desde el día que llegué. Creo que uno tiene que estar donde le quieren y, en ese sentido, no he tenido ninguna duda sobre cuál era mi sitio. Venimos de hacer una gran temporada y ya he visto que hay herramientas para poder competir y trabajar otra vez al máximo para hacer un buen año”, ha comentado el técnico tras firmar su nuevo contrato.