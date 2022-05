Manolo González, entrenador de la Peña: «Si no asciendes, para mí, es una mierda, vamos»

Manolo González, entrenador de la Peña Deportiva, se mostró desolado y apesadumbrado por la derrota de su equipo en la final del ‘play-off’ de ascenso a Primera RFEF, tras un complicado duelo contra el Real Murcia en el que los pimentoneros acabaron haciéndose con el triunfo por 1-2 y con el ansiado salto de categoría.

«Yo no considero que el Real Murcia haya sido superior. Y cuando digo que no ha sido superior no quiero decir que no merezca el ascenso. Lo felicito, obviamente, pero sí pienso que los dos goles son muy evitables. Y con eso sí que me voy fastidiado, la verdad», indicó el técnico del conjunto santaeulaliense, que también apuntó: «Han tenido más acierto de cara al gol y han aprovechado los errores. Estoy un poco cansado de la enhorabuena por la temporada. La enhorabuena habría sido si hubiéramos subido. Si no asciendes, para mí, es una mierda, vamos».

En cuanto al estado anímico de su plantilla después de sufrir el duro varapalo de ver frustradas todas sus ilusiones de lograr el ascenso a Primera RFEF, Manolo González señaló que sus jugadores estaban «fastidiados», ya que a este tipo de partidos se va a jugar «para ascender».

«No considero que el Real Murcia haya sido superior. Hemos concedido goles que no se pueden conceder en una final» MANOLO GONZÁLEZ - ENTRENADOR DE LA PEÑA DEPORTIVA

«Es por la forma en que nos han ganado. Puedes perder, pero creo que hemos concedido dos goles que no se pueden conceder en una final», reconoció con disgusto el técnico de la escuadra de la Villa del Río, que, también manifestó: «Los dos goles del Murcia son dos regalos. Y es lo que hay. Pienso que el rival no ha sido superior a la Peña Deportiva: Nos han marcado en una acción de rebote y en un mal despeje en una falta lateral. Y es lo que hay. Y, a partir aquí, solo nos queda animarnos y levantarnos porque ya no nos queda otra cosa».

No obstante, Manolo González, señaló: «La temporada, en principio, cuando vine, era para salvar al equipo. Ese era el objetivo, pero hemos conseguido llegar hasta aquí. Pero, claro, cuando llegas aquí, ya has de ganar. Porque si no ganas, aunque la temporada ha sido muy buena y estoy muy contento y orgullosos de mis jugadores, me marcho fastidiado porque un día así hay que ascender. Y no hay más».