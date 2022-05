Carlos Cristeto, capitán de la Peña Deportiva, se mostró contrariado y triste por no haber podido ganar la final del ‘play-off’ ante el Real Murcia y haberse quedado a un solo paso de poder celebrar el ascenso a la Primera RFEF.

«Estoy jodido por el partido porque era una final y no hemos podido ganarla. Pero, bueno, nos vamos con la cabeza bien alta por el esfuerzo que hemos hecho y por el encuentro que hemos hecho, aunque pequeños detalles han marcado el resultado al final», relató el centrocampista del conjunto santaeulaliense, que también matizó: «Creo que el Real Murcia es un buen equipo, pero nosotros no tenemos nada que envidiarle. Pienso que el partido ha estado muy igualado. Queríamos ascender y estar el año que viene en primera RFEF, pero al final no ha podido ser».