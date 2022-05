Lalo Hernández, todo un murciano y exmurcianista en las filas de la Peña

En la Peña Deportiva hay un jugador murciano y criado futbolísticamente en la cantera del Real Murcia, rival de los de Santa Eulària en la final del ‘play-off’ de ascenso a Primera RFEF del próximo domingo en el estadio Rico Pérez de Alicante. Les hablamos de Lalo Hernández, centrocampista del conjunto peñista. Un futbolista que se curtió en las categorías inferiores del Real Murcia, club en el que llegó a ser capitán del cuadro filial y fue convocado por el primer equipo.

El de Monteagudo se incorporó a las filas de la Peña Deportiva el pasado mes de agosto procedente del filial del FC Cartagena, con el que jugó una temporada, antes de recalar en la entidad de la Villa del Río con la intención de probar suerte en la Segunda RFEF.

En esta campaña Lalo Hernández ha participado con la elástica peñista en un total de 24 encuentros, en los que fue titular en 15 ocasiones, con un balance final de 1.299 minutos de juego. Y este fin de semana pasado, en su última comparecencia con el cuadro que entrena Manolo González, completó los 120 minutos de la eliminatoria frente al Coruxo FC que le dió acceso a la Peña Deportiva al decisivo choque por el ascenso de este próximo domingo contra el Real Murcia. Un enfrentamiento que, sin duda alguna, será un partido a vida o muerte, con sentimientos encontrados para el joven y talentoso centrocampista murciano de la Peña Deportiva, pero que tendrá por todo lo que habrá en juego, según explica a Diario de Ibiza, un sabor «muy especial» para él.

Mejor en un campo amplio Lalo: «Eso nos beneficia y nos puede venir bien» Para Lalo Hernández, jugador de la Peña Deportiva, el hecho de poder jugar contra el Real Murcia en un campo de dimensiones amplias como el Rico Pérez, en vez de en uno estrecho y corto como el de La Nucía, puede ser «una ventaja». «Yo creo que ese tipo de campo nos beneficia mucho a nosotros. Si miramos en la Liga, en los campos grandes y de césped natural hemos dado siempre la cara. Y eso nos puede venir bien a nosotros porque podemos tocar mejor y correr a la espalda. Tenemos un ataque con mucho talento y que es una maravilla en los espacios amplios», detalla Lalo.

«Para mí es un partido muy especial porque el Real Murcia es un club muy grande y es el equipo de toda la región. Todos cuando somos niños soñamos con jugar en el Murcia. Y yo tuve la suerte de estar en su cantera, llegué a ser el capitán del filial y tuve la suerte de ir convocado con el primer equipo. Por eso va a tener un sabor especial para mí», apunta Lalo Hernández, aunque también matiza sobre cómo está afrontando esa cita durante estos días: «Tanto los compañeros como yo nos lo estamos intentando tomar con la mayor tranquilidad posible. Creo que la temporada que hemos hecho con la Peña ha sido más que notable, pero no nos queremos parar ahí. Estamos muy ilusionados con poder conseguir el ascenso este domingo. Pienso que el equipo está completamente preparado para ganar al Murcia y a cualquier otro rival que nos hubiera tocado de los que quedaban».

Salir a jugar sin presión

No obstante, sabedor de las muchas dificultades que tendrá que superar la Peña Deportiva para superar y vencer al conjunto pimentonero, Lalo Hernández confiesa que para el vestuario santaeulaliense «sería increíble» poder disfrutar de la sensación de «ganar» este domingo.

«Ganar al Murcia en el Rico Pérez sería algo increíble porque es el club, o uno de los primeros clubes, que más masa social tiene de toda la Segunda RFEF. Y, a priori, ellos son los que tendrían que contar como los favoritos, pero cuando salgamos al césped seremos once contra once y el que mejor controle las emociones será el equipo que más cerca esté hacerse con la victoria en ese partido», asegura el mediocentro peñista, al tiempo que señala: «Nosotros tenemos la suerte de salir sin presión alguna. Tan solo la que nos pongamos nosotros mismos».

A la hora de hacer un pronóstico sobre el tipo de encuentro con el que podrían encontrarse el domingo frente al Murcia, el jugador de la escuadra de la Villa del Río prevé un choque que será bastante diferente al del otro día contra el Coruxo.

«Si marcase, ahora mismo diría que no lo celebraría por respeto al Murcia. Dependerá del momento del partido» LALO HERNÁNDEZ - CENTROCAMPISTA DE LA PEÑA DEPORTIVA

«Creo que va a ser un partido un poco distinto porque el estilo de juego del Murcia es muy diferente. Al Coruxo le gustaba tener el balón y en La Nucía incluso nos sorprendió bastante porque tenían mucho nivel a la hora de combinar», manifestó Lalo Hernández, antes de adelantar: «Contra el Murcia va a ser más un partido de tú a tú. Y en la posesión pienso que nosotros, en cierta manera, hasta podemos mandar y llevar el peso del partido. Pero, para que eso pase, tenemos que salir tranquilos, descarados, con concentración, a jugar como sabemos hacerlo. Y nos tiene que dar completamente igual que en las gradas haya ese día 5.000, 20.000 o los aficionados rivales que allí sean. Como jugadores que somos todos queremos jugar en estadios grandes y con la mayor gente posible».

Finalmente, ante la posibilidad de ser el autor de algún tanto en la final, Lalo declara: «Si yo marcase el domingo, ahora mismo diría que no lo celebraría por respeto al Murcia. Pero todo dependerá del momento y de cómo me encuentre durante el partido. Si hago un gol en el minuto 85 o cerca del 90 no creo que haya nadie que pueda ser capaz de frenarme».