Manolo González: «El equipo está moralmente bien para la final»

Manolo González, entrenador de la Peña deportiva, no ocultó al finalizar la eliminatoria contra el Coruxo FC su alegría y felicidad por la clasificación para la ronda final del ‘play-off’ de ascenso a Primera RFEF. No obstante, el técnico del conjunto santaeulaliense reconoció que la tarea no había sido fácil y que su equipo tuvo que esforzarse al máximo para decantar el choque a su favor.

«Ha sido un partido muy complicado. Sabíamos que el rival nos iba a exigir y que venían en una dinámica muy buena, de ganar y de hacer una segunda vuelta sensacional y que se han merecido viendo cómo juega ese equipo», apuntó el técnico de la escuadra de la Villa del Río, al tiempo que explicó: «En la primera parte creo que han sido mejores, que han estado mejor y han entrado mejor al partido. No hemos encontrado el balón, cuando nosotros somos un equipo que cuando lo tenemos nos sentimos mejor. No ha sido así y tampoco nos hemos ajustado bien en la presión. Pero pienso que en la segunda parte, cuando hemos reajustado, y luego con los cambios y el 4-2-3-1 el equipo ha sido mejor, ha dominado y ha merecido más». Asimismo, Manolo González comentó que en la primera mitad el Coruxo estuvo «bien» y que incluso se mereció «ir por delante». «Estos son partidos que son finales. Tienes que competir, tienes que estar bien y tienes que saber dominar el encuentro y que es largo. Y en eso creo que mi equipo ha estado bien, pese a la juventud, porque pienso que la media de edad es de 23 o 24 años, que es una barbaridad», reflexionó el técnico gallego de la Peña Deportiva, que también manifestó, de cara a la final del próximo fin de semana, en la que se cruzará con el Murcia en el estadio Rico Pérez de Alicante: «Creo que vamos a llegar bien a ese partido. El equipo moralmente está bien. Es un partido bonito y el rival tiene una entidad tremenda. Es un equipo durísimo, y, después, es un campo que, quizás, es el más bonito que te pueda tocar para jugarte esto. Al final pasará lo que tenga que pasar, pero es un partido diferente y grande. Y pienso que el equipo está capacitado para poder ganar a cualquiera. Pero sí que es verdad que tenemos que intentar dominar un pelín más los nervios que hemos tenido en la primera parte, que es cuando hemos sufrido más. Aunque creo que el Murcia va a tener también la próxima semana una presión añadida más y hay que saber jugarles con todo». Jacobo Montes, decepcionado Jacobo Montes, entrenador del Coruxo FC, se mostró decepcionado por la eliminación de su equipo. «Estoy orgulloso de la actitud que hemos mostrado y solo puedo felicitar a mi equipo. Creo que hemos hecho una primera parte muy buena, pero hemos fallado tres o cuatro ocasiones claras. Competimos bien hasta que el árbitro empezó a tomar decisiones incomprensibles. No entiendo la expulsión ni el penalti no pitado a Silva», resumió el técnico vigués.