UD Ibiza: a por una buena despedida

La UD Ibiza y el Real Valladolid se verán esta noche las caras (22.00 horas) en el estadio de Can Misses por primera vez en la historia en la categoría de Plata. Y no será un partido cualquiera el que esta noche dirimirán ibicencos y vallisoletanos, dado que los celestes quieren despedirse como locales con un buen sabor de boca de su afición, ofreciéndole un último triunfo en casa de regalo, mientras que los de Pucela llegan a esta cita en Ibiza terceros en la tabla y con la obligación de sumar los tres puntos para poder seguir soñando con un posible ascenso directo a Primera División, aunque dependen de lo que haga el Éibar contra el Tenerife, el segundo clasificado, y de lo que pueda pasar después en la última jornada de la competición .

Por tal razón para el conjunto que entrena José Rojo ‘Pacheta’ lo primero es ganar. Y luego, esperar y soñar. Ese es el plan que se ha marcado el Real Valladolid para el complicado choque de esta penúltima jornada en LaLiga SmartBank, en el que no lo tendrán nada fácil en el feudo ibicenco, a pesar de que los de Paco Jémez ya no tienen ninguna clase de presion ni de urgencias en la clasificación, puesto que no se juegan ya nada, más allá del orgullo de defender bien sus colores y de la honrilla deportiva.

Paco Jémez, entrenador de la UD Ibiza, compareció este viernes antes los medios en la previa del encuentro que hoy sábado disputará su equipo en Can Misses contra el Real Valladolid, que servirá a los jugadores locales de despedida de la afición ibicenca y para homenajear de paso a algunos de los futbolistas que no seguirán en la plantilla la próxima campaña.

Un rival que se juega mucho

En este sentido, el técnico del cuadro isleño ha asegurado que mañana ante los vallisoletanos espera que su equipo tenga una despedida a la altura de lo que se merecen sus jugadores y su afición, en un encuentro deportivo que servirá de paso para homenajear al excapitán Sergio Cirio y a Javi Lara y a David Morillas, dos futbolistas importantes y que han hecho historia estos últimos con la UD Ibiza.

«Espero un buen partido para poner un buen broche a una temporada que ha sido muy notable, con victoria, con buen juego y que la gente se pase bien», adelantó Paco Jémez, que también señaló: «Nuestra idea es la de dar una buena despedida. Espero que mi equipo dé un muy buen nivel ante un gran rival».

El entrenador de la UD Ibiza explicó que se van a enfrentar a un rival «muy complicado» y que «se juega muchísimo», en relación a la dura pugna por ascender a Primera en la que está inmerso el Real Valladolid junto a Éibar y Almería. No obstante, Paco Jémez puso en valor el trabajo de su plantel, justificando su confianza en sus jugadores porque han demostrado ya sobradamente que es un equipo que tiene «solvencia» y capacidad para ganar.

En cuanto al Real Valladolid, el técnico celeste destacó: «Es un rival muy complicado y difícil. Está ahí arriba por méritos propios, aunque el ascenso directo ahora mismo no depende de ellos. El Valladolid es un buen equipo, con grandes jugadores y con un gran entrenador. Han hecho una temporada fantástica y no van a querer dejar pasar la ocasión de sumar aquí los tres puntos por lo que pueda pasar después. Ellos pelean por una cosa y nosotros por otra. Solo espero que no haya muchas diferencias en cuanto a la forma en que ambos equipos afrontan el partido. Espero que podamos competir al máximo y ganar el partido».

Sobre su continuidad al frente del equipo ibicenco la próxima campaña, Jémez declaró que aún no sabe nada respecto a su situación personal, aunque ha detallado que ha hablado con Amadeo Salvo «de algunas cosas», pero que no cuenta aún «con una propuesta en firme», cosa que respeta.

«Me quede o no, siempre estaré agradecido a Amadeo por esta oportunidad. Ha sido un auténtico placer venir aquí y entrenar a la UD Ibiza. Lo que tenga que ocurrir se dirá en su momento. Y si me tengo que marchar lo haré sin ningún rencor», manifestó Paco Jémez, que también reconoció de nuevo que le gustaría continuar: «Ojalá pueda seguir aquí entrenando, pero no depende solo de mí».

Homenajes. Adiós a Cirio, Lara y Morillas

El encuentro de esta noche en Can Misses, último de la temporada en calidad de local para la UD Ibiza, será aprovechado para rendir un homenaje al excapitán Sergio Cirio, y a algunos de los futbolistas que no seguirán el año que viene, como los veteranos Javi Lara y David Morillas.