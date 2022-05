Jémez: «Es la primera vez que veo al equipo tan desacertado»

Paco Jémez, entrenador de la UD Ibiza, aseguró en rueda de prensa que su equipo estuvo muy desacertado y pagó con una goleada sus constantes imprecisiones. «Es la primera vez que veo al equipo tan desacertado con el balón en los pies, ellos han metido dos bonitos goles cuando han llegado y a partir de ahí se ha puesto mucho mas complicado», resumió el técnico celeste, muy crítico con el juego de los suyos en Anduva. «Si no tenemos la frescura de en dos metros dársela al contrario en vez de a nosotros… Esas pérdidas son impredecibles y no deberían surgir en jugadores de este nivel. El desacierto con el balón en los pies nos ha condenado», subrayó Paco Jémez antes de añadir que sus futbolistas estuvieron «por debajo» de su nivel. «No hemos tenido ni la posibilidad de entrar en el cuerpo a cuerpo, nosotros no hemos pegado, no hemos sido capaces de generar. Poquita gente se ha atrevido a driblar, todo lo contrario que el Mirandés, a nivel futbolístico hemos sido muy pobres. Nada nos salía bien, cuando tienes tantas imprecisiones es muy difícil crear y defenderte. Hemos sido un equipo muy impreciso, ha sido algo general», argumentó el preparador de la UD Ibiza.

Por su parte, Joseba Etxeberria, entrenador del Mirandés, se mostró «contento por ver al equipo jugar así» y dijo que podría hablarse «incluso de resultado corto». «Ellos han entrado mejor pero cuando hemos llegado a portería rival, los jugadores se han soltado, han mostrado mucho compromiso y esa contundencia», añadió.