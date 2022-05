El Formentera endulza su final de trayecto con una goleada en el derbi

La Peña Deportiva será el único representante pitiuso en la fase de ascenso a Primera RFEF después de que el Lleida lograra la quinta posición tras derrotar de nuevo al CD Numancia (ya lo hizo el miércoles en partido aplazado), haciendo inútiles los triunfos del CD Ibiza y del Formentera en la última jornada de Liga.

Los dos equipos pitiusos dependían del cuadro catalán para albergar opciones de clasificación, pero ninguno de los implicados falló en sus encuentros dejando las cosas como estaban a nivel clasificatorio.

Sin embargo, ayer en Sant Francesc despidió el Formentera con buen sabor de boca la temporada, después de golear a la Peña Deportiva por 3-0 con tantos de Chendri, que aprovechó un mal pase del portero Javi Seral a los tres minutos, y de Gorriz por partida doble, en los minutos 24 y 51. El equipo de Míchel Alonso se dio una última alegría en el derbi pitiuso, pero cierra el curso en la séptima posición tras una mala segunda vuelta en la que ha perdido toda su ventaja cuando en enero lideraba la clasificación.

Tras el encuentro, el técnico del Formentera, Míchel Alonso, reconoció que deberá «analizar» los motivos del bajón del equipo en la segunda vuelta, aunque recordó que el «objetivo final está cumplido». «Aquí vinimos a salvarnos, pero es cierto ese sabor de boca porque la primera vuelta fue excelente y la segunda ha sido mala. En el cómputo general estoy contento», señaló Alonso, que reivindicó la figura de Joseba Garmendia, que tras el partido de ayer colgará las botas a sus 36 años.

Mientras tanto, la Peña Deportiva dejó escapar la ocasión de colocarse segundo, y partir con más ventaja en la fase de ascenso, tras la derrota del Espanyol B ante el Brea (1-2). Tras el partido, el técnico Manolo González no ocultó su cabreo por los errores que precipitaron la derrota de su equipo tras nueve partidos invicto. «Hemos hecho un partido horrible. Regalando tres goles es muy difícil ganar, ha sido el peor partido del año. El principal culpable soy yo, me he equivocado en la alineación. No hemos competido como toca aquí, hemos hecho una cagada importante porque con un empate nos poníamos segundos. Lo positivo es que llegamos al ‘play-off’ en el mejor momento», indicó el preparador de la Peña Deportiva.

La Peña Deportiva arrancará el ‘play-off’ ante un cuarto clasificado que conocerá hoy

La Peña Deportiva conocerá hoy a su rival en las semifinales de la fase de ascenso a Primera RFEF que se disputarán el próximo fin de semana en Alicante. Tras finalizar en la tercera posición, el equipo de Santa Eulària se enfrentará con un cuarto clasificado y tendrá la ventaja de poder clasificarse con un empate al final de la prórroga.

Los futbolistas de la Peña Deportiva verán hoy el sorteo que tendrá lugar en la sede de la RFEF, donde quedará emparejado con uno de los siguientes cuartos clasificados: el Coruxo FC del grupo 1, el Rayo Cantabria del grupo 2, el Ceuta FC del grupo 4 o el CD Eldense del grupo 5.