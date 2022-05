El CD Ibiza vence al Andratx, pero ve frustrado su acceso al ‘play-off’

Desolados, abatidos, tristes y con una gran frustración por no haber podido finalmente conseguir el anhelado objetivo de acceder al ‘play-off’ de ascenso a Primera RFEF en su primera temporada en Segunda RFEF. Así acabaron los integrantes del CD Ibiza tras el pitido final del último encuentro de Liga, en el que los de Raúl Garrido cumplieron con su cometido y se anotaron un obligado triunfo en Can Misses-3 por 2-0 frente al Andratx, rival al que mandaron con ese resultado a Tercera División, aunque los ibicencos vieron sajados sus deseos de seguir competiendo en la fase de ascenso de categoría, tras consumarse ayer una nueva victoria del Lleida Esportiu contra el Numancia, que les relegó al sexto puesto de la clasificación, dejándoles como premio de consolación la posibilidad de disputar la próxima campaña de la Copa del Rey.

La manifiesta injusticia fraguada y orquestada desde la RFEF en la última semana de competición con el infame doble enfrentamiento del Lleida ante un Numancia ya campeón y completamente de vacaciones tras las celebraciones del título, con los que ha adulterado la propia competición, terminó por dilapidar los sueños y el trabajo de toda una temporada de los rojiblancos, que vieron cómo los catalanes se hicieron de forma poco limpia con el puesto de la clasificación y con el pase al ‘play-off’ de ascenso.

El CD Ibiza, que tras la victoria del pasado miércoles del Lleida en su partido aplazado contra los sorianos estaba obligado a ganar al Andratx y que ya no dependía de sí mismo para ser quinto, encaró el último duelo liguero con la ilusión y la esperanza de un final feliz que no se hizo realidad, a pesar de imponerse con claridad este domingo en el derbi frente al Andratx, al que doblegó en el segundo periodo merced a los tantos materializados por Juan Antonio, en el minuto 63, y por Juan Delgado, en el minuto 71.

Sin embargo, al CD Ibiza le queda al menos el orgullo de haber competido con fe hasta el último minuto de juego y el consuelo de haber sido apeado del ‘play-off’ en unas circunstancias deportivas ciertamente extrañas.

Raúl Garrido:«Es una sensación triste. Y me duele»

Consternado, con lágrimas y visiblemente afectado por no entrar en el ‘play-off’, aunque también «orgulloso» de su equipo y del trabajo de su club, compareció ante los medios Raúl Garrido, técnico del CD Ibiza, tras jugar con el Andratx.

«Es una emoción que viene desde la pretemporada por un trabajo increíble de todos los que componen el CD Ibiza y por sentir que se te escapa de los dedos. Y eso me duele. Es una sensación triste, pero, al mismo tiempo, es una mezcla contradictoria por el orgullo de todo este tiempo trabajado y de haber sufrido muchísimo por muchas cosas que no deberíamos de haber sufrido porque creo que se nos debe un respeto, como entidad y como club que representa a un montón de personas. Y creo que, por momentos, se nos han puesto las cosas muy difíciles», indicó Garrido.

Respeto para el CD Ibiza

Sobre la inexistente relación con el Ayuntamiento, el técnico del CD Ibiza comentó: «Es evidente que hay una entidad maltratada y discriminada. Creo que el alcalde y la concejala de Deportes no han venido ni a un solo partido. No sé, pero creo que deben ser conscientes de que representamos a más de 500 niños y a un montón de gente. Creo que va en el cargo representar a tu ciudad. Y que no hayan venido un solo día lo dice todo. Es evidente que hemos sido maltratados. Y, a pesar de ese maltrato, hemos dado una respuesta increíble en todos los sentidos. Estamos felices de lo que hemos hecho, pero creo que esto se debe revisar por el bien de la ciudad y porque necesitamos apoyo».

En cuanto al final de Liga con ese doble Lleida-Numancia, Raúl Garrido señaló: «Creo que entre todos lo hemos permitido. Esto debía de haber tenido una respuesta conjunta de todos los clubes afectados. Por dignidad y salud de la propia competición».