El Formentera y el CD Ibiza se la juegan en casa pendientes del Lleida Esportiu

Después de toda la temporada luchando en los puestos de privilegio para hacerse un hueco en el ‘play-off’ de ascenso a Primera RFEF, CD Ibiza y Formentera llegan a la última jornada dependiendo del Lleida, que este miércoles se aupó a la quinta plaza después de ganar al Numancia (1-2) en un partido aplazado que nunca debió disputarse. El conjunto catalán dejará sin premio a los dos representantes pitiusos si doblega de nuevo al campeón liguero este domingo en el Camp d’Esports (12 horas).

A la misma hora, el CD Ibiza necesita derrotar al Andratx en el derbi balear que pone fin a la competición liguera y esperar el tropezón del Lleida, mientras que el Formentera tiene la difícil misión de vencer a la Peña Deportiva en el clásico pitiuso y que no hagan lo propio ni el cuadro catalán ni el de Vila. Así pues, la última jornada llega con muchas incógnitas y una única certeza: los isleños ya no dependen de sí mismos para disputar la fase de ascenso en Alicante.

Quien sí estará allí seguro, y quizás como segundo clasificado, es la Peña Deportiva. Los de Santa Eulària han completado una excelente recta final de competición y, ya con el billete para el ‘play-off’ en el bolsillo, buscarán el subcampeonato en el derbi que tendrá lugar a mediodía en el Municipal de Sant Francesc.

Derbi ante una Peña lanzada

Los de Manolo González acumulan nueve jornadas sin perder y, con la ayuda del Brea, que visita al Espanyol B, quieren poner la guinda a la fase regular con un segundo puesto que les allanaría el camino hacia Primera RFEF, ya que les valdría el empate en las dos eliminatorias de ascenso. Enfrente estará un Formentera en dinámica totalmente opuesta. Los de Míchel Alonso llegaron a liderar la competición hasta enero, pero en la segunda vuelta han entrado en barrena y son el segundo equipo con peores registros después de lograr únicamente tres victorias en 16 jornadas.

El club rojinegro, no obstante, ha celebrado la permanencia en la categoría con la renovación del técnico gallego y hoy despedirá el curso con un importante gesto cívico y deportivo, en el que la sección juvenil velará porque no se produzcan insultos ni faltas de respeto desde la grada. «El equipo juvenil pondrá en marcha la iniciativa ‘hay menores, cuida tu vocabulario’, para que durante el partido se anime sin dar un mal ejemplo a los pequeños. Los insultos, las faltas de respeto y cualquier tipo de violencia verbal no tienen cabida en nuestro club», indica la SD Formentera en sus canales de comunicación.

Mientras tanto, el CD Ibiza disputa un derbi a vida o muerte frente a un Andratx que se juega la permanencia, ya que tras golear al Formentera (3-0) depende de sí mismo para salvarse. Los de Raúl Garrido perdieron su ventaja en el ‘play-off’ tras caer inexplicablemente frente a un descendido CE Europa y ahora necesitan ganar y que el Numancia, que no se juega nada, detenga a un envalentonado Lleida. «La temporada es de notable alto y ojalá la podamos rubricar con un excelente domingo», aseguró ayer un Raúl Garrido que tras el fiasco en tierras catalanas admitió que su equipo «haciendo el ridículo de esta manera» estaba «último» en «energía, actitud e intención».