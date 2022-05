Borja Rodríguez y Ionela Clara logran imponerse en los 21 km de Formentera

Borja Rodríguez (Asociación Atlética de Móstoles), un joven atleta que ya conocía Formentera, rompió la carrera de la media maratón, entre el faro de la Mola y la Savina, desde los primeros metros imprimiendo un ritmo que ninguno de sus rivales aguantó. De hecho hizo todo el recorrido solo, salvo en los dos primeros kilómetros. A partir de ese momento no tuvo referencias, no sabía si su ritmo iba bien o mal ni tan siquiera si iba a aguantar toda la carrera. Al final lo consiguió al cruzar la meta con uno de los mejores tiempos de esta prueba. Borja no dejó ninguna opción a sus competidores e impuso un ritmo frenético desde el principio que se tradujo en la meta en un tiempo por debajo del marcado en la pasada edición, una hora, diez minutos y 23 segundos.

Le siguió de cerca al principio Andreu Marimón, que no pudo aguantar el paso del madrileño, aunque en los últimos metros consiguió ganarle terreno llegó a meta con 36 segundos de diferencia. El podio masculino lo completó Toni Gran, con una marca de 1h13’35”. Borja Rodríguez deja en el registro histórico de esta prueba una de las mejores marcas. Sufrió especialmente en los últimos metros, al paso por ses Salines, cuando le quedaban pocos kilómetros para llegar a la Savina, donde la humedad y el calor se convirtieron en la tarde de ayer en el peor enemigo de todos los participantes, lo que supuso una mezcla explosiva para estos corredores. Al llegar a meta se derrumbó, no podía más. Tuvo que ser asistido por los sanitarios pero a los pocos minutos ya estaba en perfectas condiciones. En cuanto a las corredoras, la rumana Ionela Clara, afincada en Valencia y cuyos padres residen en Formentera, fue la primera en llegar a meta con un tiempo de 1 hora 27’56” para recorrer los 21 kilómetros entre el faro de la Mola y el puerto de la Savina, donde estaba ubicada la meta. Isabel Parra fue la segunda clasificada, con un tiempo de 1h29’35” y tercera Elena Sánchez, con una marca de 1h30’10”. El faro de la Mola fue el escenario, una edición más, del inicio de la prueba, en la que estaban inscritos 2.498 participantes. La presidenta del Consell de Formentera, Ana Juan, cortó la cinta y enseguida se dio la salida a la prueba, bajo unas condiciones exigentes para los corredores debido a un intenso calor, que puso a prueba a los participantes. Pronto se formó un grupo a la cabeza, donde ya estaba Borja Rodríguez, que en el paso por el kilómetro 10 ya iba destacado en primer lugar, demostrando su ambición. Por detrás, Andreu Marimón fue progresando y en los últimos kilómetros ganó terreno, pero no pudo superar a Borja Rodríguez, que gestionó su ventaja para cruzar la meta en primer lugar. En la meta también hubo numerosas quejas por parte de los participantes hacia la organización, ya que la mitad de los corredores, los más rezagados, se quedaron sin agua en el segundo avituallamiento. Esto provocó una bronca de uno de los participantes, que se quejó en la entrega de trofeos de la falta de previsión para hidratar a los corredores.