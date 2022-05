Borja Rodríguez: «He venido a disfrutar del paraíso»

Borja Rodríguez Echevarria es un atleta que reinvindica sus orígenes: «Soy de Móstoles y corro para el Móstoles». Es su ciudad y su club de atletismo, pero ha recalado en esta prueba por recomendación de un amigo «y los dos nos hemos animado a venir para acá para disfrutar del paraíso, lo que ha sido increíble», afirma minutos después de cruzar la meta como vencedor de esta edición de la media maratón de Formentera.

Este atleta curtido en numerosas carreras populares se había estudiado el recorrido: «Sabía que los siete primeros kilómetros eran muy favorables y he arriesgado».

Su estrategia le salió bien ya que en los dos primeros kilómetros ya marcó diferencias con sus perseguidores que no pudieron aguantar su ritmo: «Eso me ha salido bien, pero también ha sido suerte». Este corredor reconoce que ha llegado a meta cuando ya prácticamente no le quedaban fuerzas. «He llegado al límite, los últimos cuatro kilómetros he sufrido muchísimo». En ese momento de la carrera entraba en la zona de ses Salines y su perseguidor le iba ganando el terreno que antes había ganado.

«Al final ha merecido la pena, a pesar de que no tenía ninguna referencia ni sabía tampoco el tiempo que le sacaba al segundo». En esos momentos Borja ha sacado fuerzas de su reserva «y he intentado tirar todo lo que podía».

Respecto a la organización y el ambiente, este corredor afirmó: «Esto es un sueño, la organización y el ambiente muy bien».

La ganadora

Ionela Clara fue la ganadora de la media maratón en la categoría de mujeres: «Para mí ganar aquí es como ganar en casa porque mis padres viven aquí», esas fueron su primeras palabras.

Su carrera fue al principio un tanto conservadora ya que iba la segunda hasta que en el kilómetro 10 alcanzó a la primera corredora. A media carrera fue modulando su ritmo: «Hacía mucho calor. He alcanzado a la primera, hemos ido juntas unos kilómetros y ella ha aflojado un poco y entonces he decidido ir a por la victoria, estoy muy contenta, es la primera vez que hago podio».