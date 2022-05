Paco Jémez: "Sí, deseo seguir en la UD Ibiza un año más"

El entrenador de la UD Ibiza, Paco Jémez, ha expresado este sábado en la previa del encuentro ante el Mirandés su deseo de continuar una temporada más en el club ibicenco tras ser preguntado por sus conversaciones con el nuevo director deportivo, Miguel Ángel Gómez, de cara a su posible renovación. "Sí, mi deseo es seguir aquí un año más. Otra cosa es que lleguemos a un entendimiento deportivo, económico.... Cuando te planteas seguir en un sitio no solo te motiva el sitio; si trabajas bien, si tienes todo lo que necesitas para hacerlo, y más en un club novel que quiere seguir creciendo, y aspectos que hay que tratar para llegar a un acuerdo. Creo que hay buena predisposición por ambas partes. Ya es un paso", ha explicado el técnico cordobés, quien ha reconocido haber mantenido un primer encuentro con Gómez, tal y como informó Diario de Ibiza el pasado lunes.

"Hemos empezado a hablar, pero no de la renovación. Digo yo que lo abordaremos en los próximos días, entiendo que hay buena disposición por todas las partes. No me corre demasiada prisa, me preocupan estos tres partidos y acabar bien, el club está trabajando de cara a la temporada que viene", ha subrayado.

En lo deportivo, Paco Jémez insistió en que la "obligación" del equipo es "mantener el nivel competitivo". "Podemos mejorar nuestra posición y nuestros números, no hacerle daño a una imagen que nos ha costado tanto conseguir, intentar ganar para seguir mejorando y escribiendo una pequeña parte de la historia de este club. Hay que dejar el listón lo más alto posible", ha manifestado en sala de prensa, donde también se refirió al Mirandés como un conjunto "muy fresco que sale a ganar". "Me gusta verlo jugar y es un equipo jodido de controlar, espero un partido abierto y bonito. Vienen de cuatro partidos perdidos y querrán dar una buena imagen ante su gente, no creo que haya relajación en ningún equipo", concluyó el técnico de Las Palmas, que suma a las bajas de Javi Pérez y Sergio Castel la de Manu Molina tras el fuerte golpe recibido ante el Lugo.

Por último, Jémez ha calificado la nota de la UD Ibiza esta temporada del debut en Segunda de "notable alto o sobresaliente", pero ha matizado que esa calificación "se puede perder muy rápido" si se dejan llevar en esta recta final. "Eso es lo que no quiero. Se han ganado el respeto y con tres partidos malos se puede perder. Por eso competir al máximo es tan importante en estos partidos. Es de justicia que la gente se quede con una buena imagen nuestra", ha finalizado.