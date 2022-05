Carlos Roselló vuelve a la acción para abanderar a Ibiza en Ilca-7

El regatista ibicenco Carlos Roselló está de vuelta. El navegante del Club Náutico Ibiza regresa de nuevo a la acción y a la alta competición, tras algunos meses de ausencia del mundo de la Vela debido a su trasladado a Madrid por cuestiones laborales. Y lo hace con el objetivo de pelear por el título de campeón nacional de la especialidad Olímpica masculina de Ilca7 en el Campeonato de España, que se celebrará desde mañana jueves hasta el próximo día 15 de mayo en aguas de Águilas (Murcia).

«Antes de los Juegos Olímpicos de Tokio había estado entrenando mucho con el equipo nacional y fueron años muy exigentes de entrenos, de competiciones y demás. Y cuando se terminó la selección para ir a las Olimpiadas decidí apartarme un poco del deporte de la Vela al nivel que estaba llevando y busqué también un cambio de aires porque me fui a trabajar a Madrid», recuerda el regatista del Club Náutico Ibiza, que también añade: « Hace un par de meses vi que el Campeonato de España de Ilca7 era en mayo, y como es la misma Clase y categoría que antes se llamaba Laser Standard, que era en la que yo competía, con el mismo tipo de barco y de aparejo, me sentí motivado otra vez para volver a disfrutar de la competición».

Con ilusión y fuerzas renovadas

En este sentido, Carlos Roselló recalca que ahí es donde está la clave y «la principal diferencia» con respecto al estado de ánimo que tenía anteriormente en lo concerniente al mundo de las regatas.

«La principal diferencia es que yo el año pasado ya estaba, un poco entre comillas, cansado de tanta regata, de entrenar todos los días y de competir. Y ahora estoy en un momento muy diferente, ya que llevo mucho tiempo sin competir y estoy con muchas ganas, la verdad», destaca el navegante isleño, al tiempo que apunta: «Como me gusta el deporte y cuidarme, me he mantenido en buena forma aun estando en Madrid, porque he estado entrenando en lo físico. Y digamos que no me he descuidado mucho. Ahora me encuentro motivado, con muchas ganas y me veo con fuerzas de luchar por conseguir el título nacional. Vamos a ir a Murcia a darlo todo, a ganar y a tratar de dar la sorpresa».

La regata en tierras murcianas está organizada por la Asociación Náutico-Deportiva Juan Montiel y la delegación de la Real Federación Española de Vela, en colaboración con la Federación de Vela de la Región de Murcia y la Asociación Española de la Clase Internacional ILCA (AECIL), con la colaboración institucional de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia y Excelentísimo Ayuntamiento de Águilas.

El día 11 de mayo está reservado a las verificaciones de material y registro de participantes, mientras que el jueves día 12 de mayo arrancará la competición, en la que hay programadas 12 pruebas.