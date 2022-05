La Peña certifica el ‘play-off’ con otro golazo de Arnau al Terrassa

La Peña Deportiva completó la presente temporada ante su afición con un valioso e importante triunfo por la mínima (1-0), con un oportuno gol de Arnau Ortiz , que permite a los de Santa Eulària sumar tres puntos vitales para asegurarse matemáticamente la tercera plaza de la clasificación y garantizarse su participación en el ‘play-off’ de ascenso a Primera RFEF, contando además con la posibilidad de pelear en el derbi pitiuso de la próxima jornada, en el último partido de Liga en Formentera, por acabar la competición en la segunda posición de la tabla.

Para ello, los peñistas tendrán que hacerse con una nueva victoria frente a los de la Pitiusa sur, en un emocionante y trepidante duelo de rivalidad vecinal al que los rojinegros llegan también obligados a ganar para apurar sus cartas de cara a jugar el ‘play-off’.

Los de Manolo González, que con la victoria de este domingo frente al Terrassa acumulan nueve encuentros seguidos sin perder, se jugarán con el Espanyol B la segunda plaza en esa última jornada, separados ambos por un solo punto.

La Peña Deportiva, en un choque que no era nada fácil, no falló y logró regalar a sus aficionados la alegría de una victoria que dejó a todos contentos y con un grato sabor de boca en su despedida. Los de Manolo González fueron en todo momento superiores a su rival, aunque el encuentro, incómodo y muy disputado en el primer tiempo, no dio para excesivos lucimientos, a pesar de que el Terrassa, octavo, ya no se jugaba nada, al tener esta temporada los deberes ya hechos.

Los egarenses, combativos y empecinados en ponerle las cosas difíciles a los locales, no permitieron a la Peña jugar a gusto en la primera mitad, en la que apenas hubo llegadas de verdadero peligro en las áreas y que concluyó con 0-0 en el marcador. Las más reseñables, un disparo de falta del visitante Josu, a los 38 minutos, que se fue por encima de la cruceta, y un testarazo del peñista Ramón López, en el 39, que se le marchó alto.

En el segundo periodo las cosas cambiaron para la Peña, que fue mejor que el Terrassa. Primero, en el minuto 55, asustó con un lanzamiento de Piera, recién incorporado al juego, que el portero atajó, no sin complicaciones, para evitar el gol. Y casi de inmediato, en el 57, Arnau Ortiz se inventó una jugada personal y magistral para desnivelar el tanteo. El joven atacante de la Peña recibió el cuero a unos metros de la frontal, se quitó de encima a su marcador con un gesto eléctrico y oteó el marco rival desde la distancia para lanzar un disparo, raso y colocado a la cepa de la base del poste, para marcar el 1-0.

A raíz de ahí, la Peña jugó más suelta y dispuso de varias ocasiones claras para haber cerrado el resultado, pero no lo hizo. Y en los últimos segundos se complicó la vida, con una falta en al borde del área, y concediendo después inocentemente un libre indirecto en el interior del área que pudo frustrar el triunfo.

Manolo González: «Iremos a Formentera a ganar el partido»

Manolo González se mostró satisfecho por la victoria ante el Terrassa (1-0) en el último partido de la temporada en casa y avanzó que su equipo irá al derbi contra el Formentera a por el segundo puesto: «Hay que ir a ganar porque podemos quedar segundos si el Espanyol B empata. Vamos a afrontar el partido para ganar, sintiéndolo mucho por el Formentera».