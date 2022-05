Las estrellas del Meeting de Ibiza dan la talla y ofrecen un gran espectáculo

La estrellas del atletismo no defraudaron en su comparecencia en el Meeting de Ibiza 2022, cita en la que ejercieron su papel de grandes favoritos, cumplieron con creces con las expectativas y dieron la talla sobradamente, con mayor o menor suerte en la competición, pero ofreciendo en las pistas de Can Misses con su esfuerzo un gran espectáculo deportivo para el numeroso público presente, que no quiso perderse sus actuaciones en directo y que llenó de animación las gradas de la instalación.

Entre los grandes protagonistas de la cita ibicenca, Lucía Pinacchio, ganadora en la prueba de los 800 metros femenino, tras protagonizar un verdadero carrerón, con Sara Gallego haciendo de liebre en los primeros 400 metros, explicó: «Justo antes de salir a correr estaba mirando el reloj y he visto el nivel de la carrera, con chicas muy jóvenes y muy buenas. Estoy muy contenta de estar aquí en Ibiza y de haber ganado».

Óscar Husillos, que fue segundo en los 200 metros masculino y no pudo lograr el reto de mejorar la misma plaza que obtuvo el pasado año en la isla, tras verse superado ayer por el dominicano Yancarlos Martínez, vencedor de la prueba, comentó que para él era «la primera carrera del año», pero que había tenido «buenas sensaciones», a pesar de «no haber podido mejorar el resultado de año pasado».

Águeda Muñoz, ganadora en los 2.000 metros femenino, se erigió en otra de las grandes destacadas de la competición, tras hacerse con la victoria y establecer en Ibiza la tercera mejor marca nacional de todos los tiempos en esa distancia (5:47.65 minutos), superando así la marca que ostentaba Julia Vaquero.

«Hacía un poco de viento, pero ha sido muy guay correr en Ibiza. Me siento muy contenta y muy feliz de estar aquí», detalló la flamante tercera mejor atleta española de la historia en los 2.000 metros, antes de señalar: «El secreto para ganar es dar todo lo que tienes en la carrera».

Por su parte, la formenterense Andrea Romero, que no tuvo ayer su mejor día en la distancia de los 2.000 metros, tuvo que conformarse con la cuarta plaza (6:14.08 minutos), dado que las piernas no le fueron en la carrera.

«Éramos pocas, pero las rivales que había eran muy buenas y muy duras. Mi objetivo era bajar de seis minutos, pero, aunque estoy entrenando muy bien, las sensaciones en las piernas no me han acompañado. De la respiración iba bien, pero he visto que iba fuera de ritmo y que no iba cómoda, además tener las piernas hinchadísimas», matizó la atleta pitiusa del Club Juventud Atlética de Elche.

La leridana Berta Segura, de 18 años, la gran triunfadora en Ibiza

«Nunca antes había venido al Meeting de Ibiza. Y voy a repetir porque me ha encantado», manifestó

La atleta leridana Berta Segura, de 18 años de edad, e integrante del Aldahra Lleida UA, se convirtió este sábado en la indiscutible triunfadora de la jornada de atletismo en Can Misses, escenario en el que la corredora catalana deleitó a los espectadores con un sensacional doblete en las pruebas de los 200 y 400 metros femeninos del Meeting de Ibiza.

La joven catalana se impuso con brillantez en ambas distancias, demostrando así en Ibiza el inmenso potencial que atesora, ya que, a pesar de estar aún en la pretemporada, Berta Segura consiguió batir su propia marca, bajando por primera vez en su carrera de los 54 segundos en los 400 metros.

«Estoy realmente feliz y muy satisfecha con este doblete en el 200 y en el 400 metros. Mi objetivo principal eran los 400 metros. Estamos en aún en la pretemporada al aire libre y yo venía a correr a Ibiza por las sensaciones, no por la marca, que, entrecomillas, me daba un poco igual», afirmó Berta Segura, al tiempo que manifestó: «Al final todo me ha salido muy bien y me siento contentísima, la verdad. Las sensaciones que he tenido en la isla han sido estupendas. Aunque había un poco de viento en contra en ambas carreras, que dificultaba algo, al final lo he podido compensar. Nunca antes había venido a este Meeting de Ibiza. Y la verdad es que voy a repetir porque me ha encantado».