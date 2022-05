La desconocida retirada de Jémez en el CD Lugo por accidente en quad

En cualquier dimensión, Paco Jémez habría sido entrenador. Su jerarquía en el campo le sirvió para ganarse el respeto que ha mantenido desde el banquillo, donde se ha esforzado por enhebrar un estilo tan propio que sobrevive a todos los contextos y categorías como está demostrando en el Ibiza. Pero la transformación del Jémez jugador a técnico fue por culpa de un incidente que tuvo en el CD Lugo, próximo rival celeste (domingo, 18.15 horas), el club en el que se retiró. Aunque forzosamente, debido a un accidente de quad.

Realmente, el que fuera internacional español ya había bajado el telón en el verano de 2004, cuando cerró su segunda etapa con el Rayo, donde después sería profeta desde la táctica. A los 34, su carrera quedó sellada con un doloroso descenso del equipo franjirrojo a Segunda B en una temporada que tuvo el «fuera, fuera» como banda sonora, acompañada de todo tipo de improperios contra los jugadores de una entidad que presidía Teresa Rivero. La Policía tuvo que intervenir en un partido para proteger a los jugadores.

«¡Eh, Paco! Vente para Lugo»

A pesar de lo vivido, Jémez quiso quedarse en Vallecas y repetir la escena que vivió en el Real Zaragoza, con el que descendió y ascendió a Primera. Se ofreció a rebajarse la ficha. Todo parecía en línea con su continuidad. Pero como confesó en una entrevista con JotDown, aquello derivó en un portazo que definió como «una acción de perros». Se fue de vacaciones… Y a falta de un día para cerrarse el mercado le dieron la carta de despido. Un jugador internacional, con más de 500 partidos como profesional, una quincena en Europa, cayó en un limbo que le impedía fichar por ningún equipo hasta el mercado de invierno. «¡Me costó la carrera!», se lamentó.

En los registros oficiales, aquella 2003-04 quedó como la última en activo de Jémez. Pero no fue así… A finales de 2005 sonó el teléfono del actual entrenador del Ibiza. «¡Eh, Paco! Vente para Lugo». No son palabras literales, aunque no distaron mucho de la conversación que mantuvo con Ángel Cuéllar, mítico delantero de los años noventa (Barcelona y Betis, entre otros, igualmente internacional), quien aquel verano se había enfangado en el barro de Tercera División. Aquel CD Lugo, fundado en 1953, que había estado al borde la liquidación, consiguió un crack mediático para su reconstrucción.

Y en realidad fueron dos… Todavía hoy a Carlos Mouriz, director deportivo ‘albivermello’ por aquel entonces y el comandante del equipo que ascendió a Segunda en 2012, le preguntan cómo consiguió aquellos fichajes. «Soy un hombre de fútbol», se limita a decir un exjugador del CD Lugo, hoy secretario técnico del Racing de Ferrol, que ató a Cuéllar y tirando del nudo se encontró a Jémez. «Es mi amigo», aclara el pacense a este medio. Ambos tenían una relación fraternal desde hacía años, hicieron juntos el curso de entrenadores y se casaron con dos gallegas. «Él lo cuenta tal cual: ‘El cabrón este (por Cuéllar) me lió de mala manera. Y así fue», relata Xosé Ramón Penoucos, periodista de La Voz de Galicia que entrevistó al preparador del Ibiza sobre su última aventura como jugador.

El accidente de 2006

A esto hay que sumarle que el conjunto gallego vivía un proceso de recuperación en el que había pasado de adeudar nóminas «a pagar el día 1», una seguridad impropia para la categoría que le permitió hacer buenos mercados y asegurar el compromiso de los jugadores. «Estoy en una edad donde es mucho más importante un proyecto serio que la categoría. En Lugo encontré mucha seriedad, tanta que ya le gustaría a algún club de Primera División», afirmaba Jémez en noviembre de 2005, durante su presentación como jugador del CD Lugo, casi un año y medio después de su último partido en el Rayo, a cuya directiva, de soslayo, criticaba con esta declaración.

La historia de Cuéllar, similar. Después de ser uno de los niños prodigio del beticismo, Lopera lo despidió en 2001 por «bajo rendimiento voluntario». Pero ambos eran dos hombres de fútbol. El delantero lideró con 18 goles el ascenso a Segunda B del club lucense. Jémez sumó desde su experiencia en varios encuentros. «Disputó varios partidos, una gran actuación en Copa Xunta contra el Deportivo, hasta que tuvo el accidente de quad en A Coruña. Se fue cuando se quedó sin ficha», cuenta a este periódico Manuel Cordido, cronista que ha seguido al CD Lugo en todas las categorías.

El recuerdo es difuso hasta el punto de que el propio entrenador del Ibiza, cuando es cuestionado sobre aquella experiencia en la Tercera gallega, no cita los partidos exactos, pero sí que afirma que se sintió «tratado de maravilla». Hay una foto suya con la segunda equipación del próximo rival del Ibiza. Como consecuencia del siniestro sufrido en 2006, Jémez se rompió la rótula de la rodilla derecha, el cúbito y el radio de su brazo derecho. Padeció contusiones en el codo y en una costilla. Aquello terminó, de modo definitivo, con su carrera como jugador.

Una etapa que clausuró para iniciar otra, al poco, como entrenador. Tras 18 años como futbolista, asumió las riendas del Alcalá madrileño. A partir de ahí, la historia conocida de una pizarra ofensiva y personalísima que mantiene en el Ibiza, al que ha convertido en una de las revelaciones de la Segunda, evitando cualquier derrape. Jémez, aquí, lo tiene todo bajo control.