Herrera, el artillero de la UD Ibiza que salvó con un récord al CD Lugo

Cristian Herrera, máximo goleador de la UD Ibiza con 10 tantos, inauguró su cuenta de Instagram con la foto y el vídeo del homenaje que le brindó el CD Lugo en el partido de la primera vuelta. Recibió, por parte del que fue su club durante cuatro temporadas, una camiseta con el número ‘33’, los tantos que consiguió con la elástica ‘albivermella’. Una cifra que aún hoy supone el mayor registro de un jugador del próximo rival celeste en Segunda División.La prenda luce en el salón de Herrera, con un marco discreto, pero perfectamente estirada. Como su paso por el CD Lugo, donde fue un goleador sensato sin el que no podría entenderse la permanencia en el fútbol profesional del equipo amurallado durante diez temporadas. Serán once si logra cerrar una salvación que tiene a tiro de piedra. Antes de su ascenso en 2012, solo había militado en la categoría de plata un curso. El equipo gallego fichó a Cristian Herrera en el verano de 2017. «Es un jugador detrás del que llevo detrás dos años y medio», aseguraba Víctor Moreno, director deportivo del CD Lugo, en su presentación. Llegaba procedente del Girona que había ascendido a Primera y para reemplazar al Joselu Moreno, el único pichichi de la historia ‘albivermella’, quien volvió esta temporada a la escuadra gallega. No ha sido su año y el récord de Herrera está vigente.

«Puede que el aficionado piense que no tiene los mejores registros, pero estamos convencidos de que los mejorará aquí», aseguraba el secretario técnico sobre una estadística fría en la que había que remontarse a los tiempos del Elche Ilicitano para ver una cifra superior a los diez goles. Sin embargo, en la hemeroteca se encontraban tantos como el que anotó en su debut en Primera frente al Valencia. Un gol de cirujano que permitió a los franjiverdes llevarse el derbi. Su carácter se movía por los goles decisivos y así lo demostró en el Anxo Carro, donde pasó de vivir un curso impecable con Francisco, precisamente técnico del Elche, a la continua inestabilidad en la que se sumió el conjunto lucense en los últimos años. No es un decir: tres permanencias logradas en las tres últimas jornadas. Herrera fue capaz de aportar talento en tiempos de crisis. Fue el mejor representante del lema del equipo que visitará Can Misses este domingo: «Isto é Lugo e aquí hai que sachar» («Esto es Lugo y aquí hay que arar»), una proclama, en consonancia con el carácter agropecuario de la provincia y que evidencia que para ganar en la ciudad amurallada hay que remangarse como si de un huerto se tratara. Herrera cocinó una permanencia El cenit de Herrera llegó en el último partido de la temporada 2019-2020, frente al Mirandés. El CD Lugo se jugaba su destino a una carta, algo posible gracias a un zurdazo de navaja fina con el que Herrera hizo posible el 2-2 ante el Girona en la antepenúltima jornada. Solo él sabía hacer ese tipo de goles. Juanfran García acabó manteado por ser el técnico de la proeza de aquel desenlace sin derrotas, pero el que elevó al ex del Levante o Valencia fue Herrera. Anotó un doblete que rescató al equipo del descenso en el que vivió más de media parte por culpa de un gol del Mirandés, que nada se jugaba. Aquella jornada, sin público, se recordará por la suspensión y descenso en diferido del Deportivo ante el Fuenlabrada, que dejaba a los albivermellos como el segundo equipo de Galicia. Una condición de presente que aún mantienen. Aquel curso finalizó con 13 goles, su máximo registro que en la tendencia ibicenca podría superar. Antes, Herrera había brillado en la 2017-2018 con siete goles de pura constancia que le dejaron como máximo goleador del CD Lugo de Francisco. Terminó la 2018-2019, en la que el equipo tuvo tres entrenadores, igualmente como principal artillero, con 11 tantos que salvo en dos ocasiones siempre sumaron puntos para la salvación ‘in extremis’. «Está iluminado» La larga trayectoria del club en Segunda no podría entenderse sin él, aunque en varios mercados estuvo a punto de salir. Esto le dio más valor a su continuidad. Sin embargo, durante su último curso en Lugo el espíritu se desinfló hasta los dos goles. Aunque las cifras totales están ahí para ser inasumibles, hasta el momento, por cualquier sustituto: 160 partidos en los que anotó 33 goles y aportó 10 asistencias. Con 29 años, y después no haber dado el salto a uno de los equipos llamados a ascender a Primera, algunos quisieron enterrar su carrera. Se olvidaron del futbolista que despuntó en la cantera de la UD Las Palmas y que tuvo la madurez para buscarse el pan fuera de casa. Y sobre todo obviaron la capacidad de un futbolista que en Lugo aprendió a cocinarse él mismo los goles. Su jugada favorita partía de una arrancada que acompaña de pasos cortos hasta dirigirse al punto exacto de la frontal donde ponía el marco en su mente para amenazarlo. Pero su influencia en el campo valía más que sus goles. Cuando el pasado verano decidió irse del Anxo Carro, a la dirección deportivo le tocó buscar varios perfiles para sustituirle. Aunque nunca fue su sitio, las circunstancias le habían llevado a jugar en banda, una versatilidad que le permitió superar los 40 partidos en tres de las cuatro temporadas que estuvo en Lugo. Donde más disfrutó fue de segunda punta, acompañando a un delantero boya y moviéndose sibilinamente al espacio. Igualmente, supo ser la referencia arriba en solitario, pero también dentro del vestuario, donde actuó de ungüento en los momentos difíciles, siendo un capitán sin brazalete. En Ibiza, al igual que sucedió en Lugo, ha encontrado un microcosmos. Un lugar en el que se siente cómodo y donde, como afirmó Jémez: «está iluminado». Y lo ha hecho después de un proceso similar al que enfrentó en tierras gallegas, superando la dificultad de las ocasiones perdonadas. Entre dientes, ya mastica el récord de goles propio, no por orgullo, más bien por el sentir colectivo. Pieza universal de un rompecabezas, como siempre se ha sentido y como siempre ha demostrado ser. La UD Ibiza vive una jornada de convivencia junto a los niños La plantilla de la UD Ibiza sigue preparando con la máxima concentración el duelo de este domingo en Can Misses frente al Lugo, pero no por ello descuidan los futbolistas del conjunto celeste la atención a los aficionados más pequeños de la familia. En lo que va de esta semana, Javi Lara y Raúl Sánchez tuvieron el gusto de brindar una visita el CEIP Sa Graduada, donde disfrutaron de unas horas de conviencia con los alumnos del centro, quienes podrán asistir a a ver esta jornada el Ibiza-Lugo en directo. Y este jueves, de nuevo, los integrantes del plantel conjunto que entrena Paco Jémez ofrecieron una buena muestra de la pasión que levantan entre los niños de la isla, y especialmente entre las jóvenes promesas de su cantera. En la jornada de ayer, los equipos del Alevín C y del Benjamín A disfrutaron de cerca de sus ídolos, dado que acudieron por la tarde a presenciar el entrenamiento del primer equipo en el estadio de Can Misses, donde pudieron poner en práctica sus habilidades sobre el tapete de césped natural. Miguel A. Gómez, elegido como nuevo director deportivo La UD Ibiza hizo oficial este jueves la incorporación de Miguel Ángel Gómez como nuevo director deportivo de la entidad. Tras la salida de Fernando Soriano, Gómez será el encargado de dirigir el área técnica por lo que resta de temporada y las dos próximas campañas. Tras pasar cuatro años al frente de la dirección deportiva del Real Valladolid entre 2017 y 2021, Gómez aterriza en Ibiza para encargarse de «dirigir y diseñar el nuevo proyecto deportivo conforme a los objetivos estratégicos de la UD Ibiza», explican desde la entidad celeste. Será durante el mes de junio, detallan, cuando el nuevo director deportivo dará a conocer la «nueva estructura del área deportiva del club, así como la de sus miembros y funciones». Entre 2010 y 2017 Miguel Ángel Gómez coordinó la dirección deportiva del Sevilla FC, desde donde llegó a Valladolid. El nuevo director deportivo será presentado ante los medios de comunicación próximamente, informaron desde el club.