Ekain escribe con goles la historia de la UD Ibiza

Ekain Zenitagoia no es el futbolista mejor pagado de la UD Ibiza ni su máximo goleador. Tampoco es el más aclamado por la afición. Ni siquiera es el delantero de referencia del conjunto celeste. De hecho, el de Durango es el cuarto atacante y el decimocuarto jugador de la plantilla en orden de apariciones (1582 minutos). Sin embargo, Ekain escribe a base de goles la historia de la UD Ibiza. Lo lleva haciendo desde la temporada pasada, cuando consiguió en el Nuevo Vivero de Badajoz, ante el UCAM Murcia y de penalti, el gol que dio el primer ascenso de un equipo ibicenco a Segunda División.

El punta de 28 años había llegado a la isla el verano anterior procedente del Amorebieta de Segunda B y en su primera campaña como celeste tuvo que chupar bastante banquillo: fue titular en nueve de los 22 encuentros a los que fue convocado y solo anotó tres goles, pero el último ya forma parte de la historia tanto del club celeste como del fútbol pitiuso.

Para el estreno en Segunda División, el club reforzó las posiciones de ataque con futbolistas experimentados como Cristian Herrera y Miguel Ángel Guerrero. Además, el delantero de referencia volvería a ser Sergio Castel, fichado del Atlético de Madrid después de hacer nueve goles con los isleños en su primer año en calidad de cedido.

Ekain no se arrugó. El vizcaíno confió en sus cualidades y siguió derrochando trabajo en cada entrenamiento para ponerle las cosas difíciles a Juan Carlos Carcedo. De esta forma fue titular en siete de los 10 primeros partidos de LaLiga SmartBank haciendo lo que mejor sabe: conseguir goles históricos. En la tercera jornada anotó el tanto que supuso la primera victoria del equipo ibicenco en la categoría, 1-2 frente al Leganés, y en la séptima jornada, después de tres empates consecutivos como local, lideró el primer triunfo de la UD Ibiza en Can Misses, frente al Burgos por 2-0.

Con el transcurso de la competición fue perdiendo peso específico en el equipo, aunque disfrutaba de minutos con asiduidad. La llegada de Paco Jémez de cara a la segunda vuelta llevó al ostracismo al punta de Durango, que no disfrutó de un solo minuto en los siete primeros partidos del año. No obstante, el entrenador cordobés siempre elogió su compromiso y capacidad de sacrificio y lo recuperó para la causa en la jornada 28 en Tenerife. Ekain disfrutó de algunas segundas partes hasta que su buena actuación en la derrota por 3-1 ante su exequipo Amorebieta, donde logró el tanto del honor de los celestes, le devolvió las llaves de la titularidad. Cuatro partidos de inicio en los que ha demostrado su olfato con dos nuevo goles, el último para sellar matemáticamente la permanencia del conjunto ibicenco en el fútbol profesional. Otro tanto histórico para su cuenta particular y para el legado de la UD Ibiza.