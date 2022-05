Paco Jémez: «Parecía que el Sporting jugaba con dos más, estoy cabreado»

Paco Jémez no acabó nada satisfecho con el partido que completó su equipo en tierras asturianas a pesar de la victoria, y después de calificar la primera parte como «sensacional y muy completa» reconoció que hicieron una «segunda parte de mierda». «No estoy contento hoy para sacar pecho, estoy muy cabreado, no voy a bailar sevillanas. Están con uno menos, nosotros tenemos que tener herramientas para gestionar el 0-1 y no lo hemos hecho, me siento frustrado. Parecía que el Sporting jugaba con dos más, estoy triste y cabreado. A veces pierdes partidos y sin embargo ganas y otros que ganas y sin embargo pierdes. Yo no estoy contento, no quiero ganar así, no me vale», subrayó molesto el cordobés.

Paco Jémez opinó que al Sporting le faltó «un poco de fortuna» en las ocasiones que tuvo pero lamentó que fue su propio equipo quien lo permitió. «No hemos sido capaces de entender bien el partido con uno más, hemos tenido posesiones insulsas que no iban a ningún sitio y hoy con un poco de fortuna no pierden este partido», añadió el técnico celeste, quien también se refirió a los cambios en el equipo titular: «Son una recompensa al trabajo de los chicos, es un espectáculo cómo trabajan todos y quien ha tenido menos minutos que tenga su premio. Seguiremos cambiando para refrescar el equipo y porque es justo. No se ha notado que llevaran tiempo sin jugar». Martí, con fuerzas para seguir Por su parte, José Luis Martí, entrenador del Sporting, remarcó que su equipo jugó mejor con un futbolista menos. «Hemos sido más agresivos y hemos generado ocasiones bastante claras pero nos hemos ido de vacío por falta de acierto», indicó. Sobre la situación del equipo, con solo cuatro puntos sobre el descenso, afirmó sentirse «con fuerzas» para sacarlo adelante. «Es una situación delicada pero hay que afrontarla con valentía, ambición y sabiendo que nos jugamos el nombre de una institución como esta», dijo.