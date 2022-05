Raña y Barkute reinan en la primera edición del Triathlon of Senses

El primer Triathlon of Senses se estrenó este sábado con éxito dentro del calendario deportivo de Ibiza con una interesante y atractiva propuesta competitiva que dejó gratas sensaciones y que colocó la primera piedra de una cita deportiva singular y diferente que promete emociones fuertes para el futuro.

El veterano Iván Raña, campeón del mundo y doble campeón de Europa, y la deportista local Indre Barkute, brillaron con luz propia en la prueba reina de la jornada y estrenaron a lo grande el palmarés de la cita organizada por Six Senses Ibiza en el entorno de Portinatx, en el municipio de Sant Joan de Labritja, tras adjudicarse una indiscutible victoria en la carrera de la modalidad de triatlón Olímpico, en la que ambos marcaron el ritmo de la prueba y terminaron por imponerse con enorme solvencia con unos tiempos de 2.08:20 y 2.31:52 horas, respectivamente.

El cabeza de cartel del Triathlon of Senses no falló y demostró, pese a estar retirado ya desde septiembre del deporte de élite, que quien tuvo, retuvo. El triatleta gallego puso de manifiesto su clase y tiró de oficio para coronarse como campeón, en una carrera en la que ofreció una bonita lucha en el segmento de natación con el ibicenco Alberto Parrilla, que se vio truncada al inicio del tramo de ciclismo, tras sufrir el isleño un inoportuno pinchazo en los metros iniciales de la transición que le obligó a retirarse de la competición.

La segunda plaza en el podio de la especialidad olímpica fue para el formenterense Omar Juan, con un registro de 2.27:50 horas, mientras que con la tercera posición se alzó su compañero de club Juanjo Prados (GE Espalmador) con un crono de 2.28:03 horas.

En la categoría femenina, Indre Barkute (AD Ibiza Half Triathlon) no tuvo rival y consiguió la victoria con cierta comodidad por delante de Tam Lewis, que fue segunda, con un tiempo de 2.37:01 horas. El tercer puesto lo conquistó Ellen Montanari, tras cruzar la línea de meta con un registro de 2.38:35 horas.

Otros vencedores

En cuanto al resto de modalidades, los triunfadores de la jornada en Sprint fueron Omar Tayara (1.18:51 horas) y Nina Kahina (1.24:59 horas), mientras que en la modalidad de Súper Sprint los ganadores fueron Iván Torres (36:02 minutos) y Marta Bonet (40:36 minutos).

Finalmente, en la clasificación por de la modalidad de Relevos de la categoría Sprint triunfaron ‘Las Súper Nenas’, un equipo integrado por trabajadoras del Resort Six Senses Ibiza, mientras que en la especialidad de Súper Sprint se impuso la formación de los ‘BeachBox’.

Indre Barkute: «Yo he venido a disfrutar y a pasármelo bien. Es una experiencia increíble»

Indre Barkute, triunfadora en la especialidad de triatlón Olímpico, aseguró sentirse «muy contenta» por haber ganado, dado que aún sentía la fatiga de haber competido la pasada semana en el Triatlón de Ses Salines.

«Yo he venido aquí a disfrutar y a pasármelo bien en esta primera edición del Triathlon of Senses. Y poder ganarlo me motiva mucho para las próximas carreras», apuntó la deportista de la AD Ibiza Half Triathlon, que también señaló: «Es un ambiente muy diferente y me gusta que la prueba conecte también un poco el deporte con el bienestar y el relax. Es un concepto distinto a lo que estamos acostumbrados y a mí me ha gustado mucho. Es una experiencia increíble».

Iván Raña: «Poder disfrutar de un triatlón en este entorno es brutal y un privilegio»

Iván Raña, vencedor de la prueba reina del Triathlon of Senses, se mostró feliz por su victoria y encantado con la experiencia disfrutada en la cita organizada por Six Senses Ibiza.

«Todo ha salido perfecto. Poder disfrutar haciendo triatlón de esta manera, en este entorno, en Sant Joan, es brutal y un privilegio. Pienso repetir, seguro», explicó, antes de comentar sobre la carrera: «He visto aquí a gente que corre muy bien y el nivel creo que ha sido muy bueno para ser la primera edición. He disfrutado mucho la carrera. Aunque parezca que he ido fácil hasta que no cruzas la meta no respiras tranquilo. Creo que es un triatlón exigente, pero muy guapo. Me lo he pasado muy bien aquí en Ibiza».

Vicent Beltrán: «El ‘feedback’ de la gente es positivo»

Vicent Beltrán, coordinador del Triathlon of Senses, aseguró que el balance de la primera edición ha sido «de lo más positivo».

«Siendo la primera edición, con ninguna o escasa experiencia en la realización de un triatlón dentro de un complejo hotelero, pienso que todo ha salido muy bien. El ‘feedback’ que estamos recibiendo de la gente es súper positivo y esperamos mejorar para el año que viene», detalló, antes de matizar: «Contar con más de 100 participantes de 17 nacionalidades diferentes siendo una prueba novel, yo diría que es todo un éxito».

Tomás Ibáñez: «Todo ha estado muy bien organizado»

Tomás Ibáñez, un corredor asturiano que reside en Alemania, afirmó que había viajado a Eivissa exclusivamente para participar en el Triathlon of Senses con el objetivo de prepararse para competir en el próximo Mundial.

«He quedado cuarto en la modalidad Olímpica. La experiencia ha sido genial. El recorrido ha sido algo duro, pero también una pasada porque todo ha estado muy bien organizado. Para mí ha sido una prueba de preparación para el Campeonato del Mundo que tengo dentro de tres semanas en Eslovaquia. Y este domingo corro también la Ibiza Media Maratón», avanzó.