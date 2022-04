Bruno García: «Iré al Mundial Sub-23 a por podio y una medalla»

El palista del Club Nàutic Sant Antoni (CNSA) Bruno García, doble medalla de plata en el Mundial Júnior de 2021, ha vuelto a demostrar una vez más su gran potencial y ha conseguido otra nueva gesta deportiva para Ibiza, al hacerse este año con la clasificación para el Campeonato del Mundo de la categoría Sub-23.

El joven palista ibicenco obtuvo con gran brillantez su plaza para la cita mundialista, que se disputará en Hungría el próximo mes de septiembre, después de protagonizar este pasado fin de semana en tierras gallegas una espléndida actuación en la I Copa de España Sprint para las categorías Júnior y Sénior, que se celebró en las aguas del embalse de Pontillón de Castro, en Verducido (Pontevedra).

Dicha competición, que se celebró sobre las distancias de 200, 500 y 1.000 metros y únicamente en embarcaciones individuales, sirvió además como Primer Control Selectivo para configurar los equipos nacionales de cara a los Campeonatos del Mundo y de Europa de las categorías Sénior, Sub-23 y Júnior. Y el joven palista del Nàutic Sant Antoni no falló y registró en la cita pontevedresa una destacada actuación en la prueba de los 1.000 metros que le permite acudir al Mundial Sub-23 en Szeged (Hungría), catedral del piragüismo , durante el primer fin de semana del mes de septiembre.

«Estoy muy contento por esta clasificación porque supone dar un pasito más en mi trayectoria deportiva», explica a Diario de Ibiza, con alegría, Bruno García, al tiempo que detalla: «Me siento muy satisfecho porque el fin de semana en Pontevedra empezó muy mal, pero acabó muy bien para mí. Después del sábado por la mañana no me imaginaba que iba a poder ir al Mundial. En la contrarreloj clasificatoria de los 1.000 me sentía mal y pasé en el puesto 26, a siete décimas. Pero luego en la competición conseguí meterme en la Final B, con varias plazas mundialistas en juego, en la que logré quedar tercero. Así que remonté bastantes puestos entre la contrarreloj del sábado y la carrera del domingo por la mañana».

Un gran salto de nivel

El palista del CNSA, en su primer año en Sub-23, tuvo además que competir por primera vez contra los mejores especialistas del país en categoría Sénior, ya que en esta competición no existe la categoría Sub-23, y aunque quedó eliminado en la cita de 500 metros, da por bueno su éxito en los 1.000 metros.

«Yo me siento muy motivado. Ahora solo falta ver si también puedo ir al Europeo en junio en Serbia. Pero todo dependerá del próximo selectivo del 500», asegura el palista del CNSA, antes de indicar: «Después de las dos platas que conseguí el año pasado en el Mundial Júnior, mi objetivo ahora es intentar aspirar también en este Sub-23 a una medalla, aunque es una competición muy diferente porque el nivel es bastante superior. El salto de una categoría a otra es muy grande y se nota cuando estás en una salida con medallistas que ya son olímpicos. Pero, bueno, el reto está ahí. Iré a luchar por el podio y a por una medalla en Hungría».

Así, una vez lograda la clasificación para el Mundial, Bruno García se encuentra con el equipo nacional Sub-23 en la localidad orensana de Laias, donde permanecerá concentrado hasta la semana que viene, en la que volverá a la competición con el Segundo Control Selectivo, con las últimas plazas para competir en el Europeo y, a continuación, la II Copa de España Sprint, en esta ocasión en embarcaciones de equipo, junto a sus compañeros del Club Nàutic Sant Antoni Toni Prats, Jordi Costa y Hugo Prendes.