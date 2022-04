El Meeting de Ibiza 'Toni Bonet' 2022 ya ha iniciado la cuenta atrás para la celebración de una nueva edición que promete emociones fuertes a través, entre otros, de los jóvenes talentos del atletismo español que comenzarán su temporada 2022 en una reunión que siempre ha apostado por ellos. Nombres como el de Pol Oriach, Mireya Arnedillo o las baleares Daniela García, Lucía Pinacchio y Andrea Romero serán algunos de los protagonistas en la jornada vespertina del próximo sábado 7 de mayo.

Uno de los grandes atractivos de la reunión llegará con la carrera de 800 metros en la que tomarán la salida las dos grandes perlas del mediofondo balear. Lucía Pinacchio y Daniela García llevan compitiendo entre ellas desde categorías inferiores y ahora, como Sub 23, luchan por el dominio de la distancia entre las atletas de su edad. Pinacchio, con una mejor marca personal en pista cubierta de 2:04.26 fue la vencedora del último enfrentamiento con García, que cuenta con un tope personal de 2:04.13.

En este duelo está invitada otra atleta que representa el futuro del atletismo español y que no es otra que Mireya Arnedillo, que ha decidido probar con los 800 metros siendo su especialidad los 1.500. La aragonesa, todavía en categoría Sub 20, ostenta una mejor marca personal de 2:05.14 en la distancia.

Oriach vuelve a su isla predilecta

Pol Oriach regresa a las pistas de Can Misses después de que el año pasado saliera de las mismas como el español más rápido de la historia en categoría Sub 20 en correr los 3.000 metros (7:55.65). En este 2022, ya como Sub 23, el aragonés de Monzón participará de nuevo en la misma distancia y lo hará sabedor de lo complicado de volver a batir un récord de España en Ibiza, pues el tope nacional de la distancia en categoría Sub 23 es el espectacular 7:39.80 de Yusef El Nasri que data de 1999.

Un 2.000 femenino con posible récord de la formenterense Andrea Romero

Y si hablamos de jóvenes, no podemos obviar la presencia de la atleta de Formentera Andrea Romero, reciente campeona de España de Campo a Través en categoría Sub 23 y que en el Meeting de Ibiza se enfrentará a los 2.000 metros, donde asaltará el récord de España de la categoría que ostenta la catalana Carla Domínguez desde el año pasado con 5:56.63. En esta prueba la balear contará con rivales de mucha entidad y que se anunciarán en los próximos días.

La reunión se celebrará el 7 de mayo a partir de las 17:00h y contará, además de con el programa de pruebas para atletas nacionales e internacionales, con carreras para menores y con dos carreras para atletas populares, una de 300 metros y otra de 3000.

Encuentro con los más jóvenes

Una de las actividades programadas por la organización del Meeting de Ibiza y que tratará de dar todavía más visibilidad al evento es un encuentro entre los atletas de élite y los deportistas más jóvenes que deseen conocer a sus ídolos. Este acto se realizará el propio sábado 7 de mayo a las 12:00h en las pistas de Can Misses y al mismo están invitados todos los niños y niñas que participen en las pruebas para menores programadas en la reunión.

La actividad consistirá en una pequeña charla que impartirán algunas de las estrellas participantes en el Meeting de Ibiza y un calentamiento para dejar el cuerpo listo para la competición de la tarde.