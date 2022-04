Toño Stihl: «Ser un ejemplo para otras personas me hace sentirme muy feliz»

«Las sensaciones después de finalizar este reto son muy buenas y la experiencia me ha dejado un gran sabor de boca. Y tengo ganas de más. No por demostrar nada, sino por intentar seguir ayudando a la gente», explica a Diario de Ibiza, con satisfacción y con orgullo, el ciclista ibicenco Toño Stihl, quien este domingo, junto a David Izquierdo y José Parra, ha protagonizado y superado con éxito ‘El Empeño del Guerrero’, reto deportivo solidario que ha realizado en la isla de Ibiza con el propósito de dar visualización a la lucha contra el cáncer y recaudar fondos para apoyar el proyecto de ‘El Descanso del Guerrero’ a través de la ONG Proyecto Juntos.

La iniciativa benéfica emprendida por Toño Stihl, consistente en dar la vuelta a la isla Ibiza en bicicleta con el objetivo de completar una distancia de 165 kilómetros con un desnivel de 2.500 metros, fue llevada a buen puerto tras invertir un tiempo total de 7.25:39 horas, con una velocidad media de 21,4 kilómetros por hora.

«Yo ya sabía que iba bien preparado y que estaba mentalizado para completar este reto, ya que anteriormente había superado el otro reto de la Cala Sant Vicent», señala el deportista isleño sobre la prueba de este domingo, al tiempo que destaca: «Ya estoy completamente recuperado del esfuerzo y con la satisfacción de haber cumplido con el objetivo de ayudar a la infancia hospitalizada y a algunas personas mayores que también están con una enfermedad así como la mía».

En este sentido, Toño Stihl explica que muchas personas «le han dado las gracias» por su iniciativa y por haberse convertido en todo «un referente», ya que a esas personas su ejemplo «les está sirviendo para poder seguir tirando y tratar de salir para adelante».

«Ver a otra persona, como yo, que también ha pasado por lo mismo que tú y que ha luchado por salir adelante, pese a estar muy mal, es ya de por sí un aliciente para esas personas», apunta el ciclista, que además matiza: «Yo hace un año, más o menos, tras mi última operación, no era capaz de dar ni dos pasos ni de llegar de la cama a la ventana ni tan siquiera porque perdí toda la musculatura. Pero mira, casi un año después, pues he hecho el reto de darle la vuelta a la isla en bicicleta, que se dice pronto. No es nada fácil, pero ahí está».

En cuanto a su motivación, Toño Stihl indica que en los momentos en los que más dura era la situación en el reto y cuando tuvo algo más de dolor sacó fuerzas de nuevo para continuar al pensar «en los niños».

«Durante el recorrido nos acompañaron un par de familias con las nenas malitas. Y la verdad es que eso me tocó muy dentro en mi interior. No nos damos cuenta de las cosas hasta que no lo vemos desde cerca. Ver a las niñas me impresionó y me hizo pensar en todas las personas que lo están pasando mal, la verdad. Y eso me sirvió y me ayudó para continuar luchando hasta el final y para acabar el reto porque pienso que me lo merezco y que también se lo merece la gente», recalca el protagonista del reto «El Empeño del Guerrero’, que, además, subraya: «Tan solo con que una persona me diga que le estoy ayudando con mi ejemplo eso ya me hace la persona más feliz del mundo. Antes de que me toque la lotería prefiero que una de estas personas me diga que gracias a mí ha encontrado un aliciente y un motivo para salir de casa y para hacer cosas que les estimulen a luchar en su día a día».