Paco Jémez: «Los jugadores compiten siempre al máximo, acaban destrozados»

Paco Jémez puso en valor el punto conseguido ante uno de los conjuntos dotados de mayor talento individual de la categoría. El entrenador de la UD Ibiza dio por bueno el empate aunque aseguró que su equipo no mereció marcharse por detrás en el marcador al descanso. «Hemos sido capaces de quitarle el balón, de tener muchas ocasiones, teníamos que habernos ido con el resultado a favor al descanso. En la segunda parte hemos tenido fases buenas, el gol, hemos llegado bien por bandas, pero cuando la gente empieza a estar cansada el nivel técnico se nota. He visto al equipo un poco cansado al final», resumió el preparador cordobés, que aunque hubiera «preferido los tres puntos», no cree que el resultado sea «injusto».

Jémez destacó los «cuatro meses» que lleva el Ibiza sin perder en Can Misses y se mostró contento con el nivel defensivo ofrecido por sus futbolistas. «Las Palmas tiene jugadores desequilibrantes y hemos defendido bien con poca gente atrás pero bastante sólidos», añadió. El míster celeste no quiere oír hablar de ser «jueces de la competición» al enfrentarse a rivales con mucho en juego. «No va con nosotros desconectar, tenemos muchas cosas que hacer de aquí al final para llevar al equipo lo más arriba posible. Hemos competido al máximo, la prueba es que los jugadores acaban los partidos destrozados y han conseguido algo muy importante para la isla», añadió el técnico de los ibicencos, que espera que la afición mantenga la «conexión» con su equipo. Por último, Jémez advirtió de que su equipo necesita «ganar fuera», la asignatura pendiente del conjunto celeste en la segunda vuelta. «No encuentro explicación de ser tan diferentes en cuanto a resultados en casa o fuera, tenemos que cortar esa sequía de tantos partidos sin ganar fuera», insistió el preparador de la UD Ibiza, que la próxima jornada visita El Molinón para medirse con el Sporting de Gijón.