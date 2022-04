Domingo sin suerte para los equipos de Ibiza en la jornada 41 del grupo 11 de Tercera RFEF.

Inter Ibiza, SD Portmany y Sant Rafel salieron derrotados de sus partidos frente a Mallorca B (1-2), Serverense (1-2) y Platges de Calvià (5-0) respectivamente. Mientras que los de Portmany ya tienen su permanencia asegurada, el Inter Ibiza sigue dependiendo de sí mismo para poder permanecer en esta división la próxima temporada, ya que se sitúa fuera del descenso a pesar de su derrota.

El Sant Rafel tiene muy complicada la permanencia. Tienen que ganar en la última jornada al Murense y esperar que no gane el Inter Ibiza y, por último, también tiene que esperar que el Andratx no descienda, algo que parece complicado. Además, a la espera de confirmación oficial, la UD Ibiza no tiene pensado continuar su acuerdo de filialidad con el Sant Rafel, por lo que su futuro se complicaría aún más.