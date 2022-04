La UD Ibiza busca hoy el cariño de su afición tras quedar descartado en Burgos (2-1) de la lucha por el ‘play-off’ y conservar su gran imagen en casa ante la visita de la UD Las Palmas (Can Misses, 16,15 horas). Aunque el gran aliciente de alcanzar la sexta plaza se haya esfumado, el recién ascendido está obligado a mantener la máxima intensidad. El ‘show’ debe continuar.

Ambos conjuntos disputarán un atractivo duelo isleño por la similar propuesta futbolística de ambos equipos, aunque de mayor trascendencia para los visitantes, a tres puntos de la zona de promoción de ascenso, un objetivo que el conjunto pitiuso tiene a diez de distancia cuando solo restan 18 puntos en disputa.

La UD Ibiza recibe a su rival con la intención de evitar los errores mayúsculos del último choque frente al Burgos, que tiraron por tierra las esperanzas de disputar el ‘play-off’ de acenso, y sin presión porque tiene casi asegurada la permanencia con 47 puntos.

El encuentro ante el bloque grancanario será especial para algunos efectivos del Ibiza como el técnico Paco Jémez, que entrenó ayer en varias etapas, o el delantero canario Cristian Herrera, nuevo máximo goleador celeste con 10 tantos y el futbolista más en forma del cuadro pitiuso, como reconoció ayer su entrenador en la previa del encuentro. «Está iluminado y tiene que aprovecharlo. Ahora todo lo que toca lo hace bien y además con mucho criterio, y mucho valor para el equipo», destacó Jémez.

Jémez espera un partido «complicado y difícil» ya que la escuadra amarilla tiene jugadores «dotados muy bien técnicamente» para «jugar al ataque y tener el balón». Para el cordobés, el rival tiene futbolistas de un nivel «excepcional, casi impropio de la categoría».

Esto lo convierte en un equipo «muy peligroso cuando tiene el balón», por lo que el encuentro va a pasar, señaló, por quien lleve el control y la posesión. «Nuestra manera de jugar es muy parecida a la suya, de tener posesiones largas, de atacar, de intentar que el rival no se encuentre a gusto sacando sus virtudes en el juego», explicó Jémez, que aún así precisó que la UD Ibiza también tiene jugadores «técnicamente muy buenos, que saben tener el balón».

Seguir la racha en casa

Los de Jémez saltarán al terreno de juego con la intención de perpetuar el estadio de Can Misses como su fortín, un campo inexpugnable desde mediados de diciembre cuando se disputaba la jornada 21 y Carcedo estaba al frente del banquillo. En este sentido, Jémez admitió que no encuentra «explicación» al desigual rendimiento que está ofreciendo su equipo como local y visitante.

El técnico celeste reconoció que se marchó «caliente» de la derrota frente al Burgos por los «graves» errores cometidos en defensa por Manu Molina y David Goldar, pero subrayó que no les reprocha «nada» porque en el cómputo global son dos jugadores que «han dado y siguen dando muchísimo» al equipo.

Por otra parte, el técnico puso en valor la permanencia virtual que ya tiene la UD Ibiza en Segunda División y lamentó que la pelea por el ‘play-off’, que se ha escapado tras la última derrota en El Plantío, no ha permitido disfrutar lo «conseguido».

Aún así, se mostró convencido de que la afición «está contenta» porque la escuadra celeste seguirá el próximo año en la categoría profesional, un objetivo que para un equipo que «es un bebé» es para «alegrarse muchísimo», apuntó.

En el choque de hoy no estará Sergio Castel, que sigue de baja por molestias en el pie, ni Javi Lara, para evitar que el daño sufrido en el gemelo en el último partido pueda convertirse en lesión.

Las Palmas, por su parte, saltará al césped del estadio Can Misses sabiendo el resultado que obtenga el Real Oviedo, rival al que pretende alcanzar en la sexta plaza de la clasificación. Los asturianos visitan en la sobremesa de este domingo al colista Alcorcón, ya descendido a Primera RFEF.

Los amarillos pretenden dar continuidad a su buen momento de las últimas jornadas, con cuatro victorias consecutivas y un último empate a domicilio ante el líder Eibar (2-2).

Jémez, sin mascarilla y con el futuro en el aire

Paco Jémez ofreció ayer su primera rueda de prensa en Can Misses sin mascarilla. El técnico compareció durante 26 minutos y no despejó las dudas sobre su futuro en el club. «Quiero dejar al equipo lo más arriba posible e irme con la cabeza bien alta. Si hay proyecto para seguir me sentaré con Amadeo y si podemos llegar a un acuerdo, yo encantado», dijo.