La Peña Deportiva confía en sumar los tres puntos del Lleida por alineación indebida

La Peña Deportiva decidió presentar el pasado miércoles 20 de abril un recurso a la RFEF por alineación indebida en el partido correspondiente a la jornada 30 entre los de Santa Eulària y el Lleida Esportiu. El motivo es una supuesta irregularidad con las fichas de dos futbolistas ucranianos recién llegados a las filas del conjunto catalán.

El partido entre la Peña Deportiva y el Club Lleida Esportiu aún no ha terminado. Los jugadores abandonaron el terreno de juego el pasado domingo tras el pitido final con 1-1 en el marcador ,pero el resultado definitivo se decidirá en los despachos. La Peña Deportiva presentó un recurso ante la RFEF alegando una presunta alineación indebida del Lleida con los jugadores Dennys Svitiukha y Danilo Honcharuk. Ambos jugadores son recién llegados del Shakhtar Donetsk, gracias a la decisión de la FIFA de permitir a los clubes fichar a jugadores ucranianos procedentes de los dos países envueltos en el conflicto entre Rusia y la propia Ucrania.

En el partido en cuestión ambos jugadores disfrutaron de minutos. Svitiukha jugó de titular, siendo sustituido en el minuto 46, mientras que la presencia de Honcharuk se produjo de forma testimonial, saltando al campo en el último minuto del partido.

El problema llega cuando desde la Peña Deportiva se percataron de que estos dos jugadores no habían sido dados de alta en la Seguridad Social, requisito indispensable para poder tramitar su ficha federativa en la Federación Española de Fútbol, incurriendo así en una irregularidad manifiesta. Los de Santa Eulària decidieron interponer dicho recurso con la intención de que la Federación les otorgue los tres puntos del partido. A partir de ese momento, el otro club en discordia, el Lleida, dispuso de tres días hábiles para presentar alegaciones, plazo que acaba hoy sábado.

Invitado inesperado

Por si no fuera suficiente, una tercera arista entró en escena: una cuenta supuestamente no oficial del club.

Actualmente, la gestión del Lleida Esportiu recala en el presidente Lluís Pereira Barreiro y su equipo. Sin embargo, los antiguos gestores aún poseen el control de una antigua cuenta del club en twitter, con más de 35.000 seguidores. Dicha cuenta, supuestamente oficial según el propio perfil de la biografía, tuiteó un comunicado en el que podía leerse la «presentación de denuncia vía penal por falsedad documental, usurpación de funciones y suplantación de identidad» en el trámite de las licencias de los dos jugadores ucranianos.

Dicha denuncia estuvo dirigida al actual presidente, Luis Pereira, y a su equipo, entre los que se encuentran Cristóbal Fernández, Vicente Javaloyes y Marc Torres. Además, el comunicado señaló también la complicidad y colaboración en la suplantación de identidad y falsedad documental a trabajadores de la Federación Española: Salvador Noguera y Mª Carmen del Cerro del departamento de Licencias, Maribel Giarratana, del departamento del Estatuto del jugador, Josep Mª Espasa, delegado de la federación catalana de fútbol de Lleida, y Oriol Valerio, del departamento de Licencias de la misma federación en Lleida.

Desde el Lleida se aseguró que este comunicado no es oficial y que no responde al nombre del Lleida Esportiu. Además, según el propio club, están «muy tranquilos porque todas las gestiones que hemos realizado han sido correctas. Estamos preparando la respuesta al recurso, dentro del plazo establecido, pero sí que lamentamos que la Peña Deportiva no se haya comunicado y hablado con nosotros antes de presentar el documento para tratar de aclarar cualquier duda».