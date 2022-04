Fernando Soriano, ex director deportivo de la UD Ibiza, pasó por los micrófonos de COPE Mallorca tras la rescisión de su contrato hace dos semanas.

Soriano agradece el trato recibido, su buena relación con Amadeo Salvo y entiende que el fútbol es un mundo con constantes cambios: “Sabemos que en el mundo del fútbol en el que nos movemos hay constantemente cambios. Sabíamos que mi situación podría estar dentro de esos cambios. Estamos muy agradecidos al club, a la familia Salvo que fue la que me ofreció esta oportunidad. Ahora toca pensar en nuevos retos que puedan aparecer.”

Desde su llegada en 2019, la marcha deportiva del equipo ha sido positiva: “La relación con Amadeo ha sido siempre excelente. Cuando firmé por el club dejé a mi familia en Almería. Quedamos (el club y el propio Soriano) en que en el momento que hubiera alguna duda siempre quedaría la solución de salir. Es lógico que se produzca la salida en este momento para que la persona que entre nueva tenga tiempo de planificar el nuevo año. Estamos en tiempo una vez alcanzado prácticamente el objetivo de la salvación”.

A la pregunta de si considera esta situación justa, Soriano respondía que “justo o injusto, yo no soy el encargado de valorarlo. En el mundo de fútbol sabemos que existen cambios siempre con la idea de mejorar. En ese sentido me voy con la conciencia tranquila, habiendo hecho lo que he podido para dejar al equipo lo más arriba posible. Si hace tres años cuando llegue aquí me dicen de firmar lo que hemos conseguido y estar salvados a estas alturas de la temporada, cualquiera lo hubiera firmado.

"De lo que más contento estoy es de las relaciones personales que he conseguido durante este tiempo. A parte de compañeros, he conseguido hacer amigos, que han estado conmigo en este proceso. El rendimiento deportivo ha estado dentro de los parámetros marcados, eso me deja tranquilo. La gratificación es importante", añadió.

En cuanto a último revuelo generado con Paco Jémez, Soriano piensa que el míster es un hombre temperamental y franco, que dice lo que piensa. "A veces en rueda de prensa sus formas pueden ser malsonantes, pero si algo tiene Paco es que no te engaña. Contentos por su trabajo y dedicación".