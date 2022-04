Elías Escandell, piloto de Ibiza: «No miro por lo que haya ganado, miro por lo que quiero ganar»

El flamante ganador de la quinta prueba del Campeonato Nacional de MX125 celebrado en el circuito de Las Arenas de Valverde del Camino (Huelva), Elías Escandell (Ibiza, 2006) atiende al Diario de Ibiza con la felicidad que otorga el trabajo bien hecho. Disciplina, trabajo y una madurez atípica para un joven de 16 años de edad han convertido a este ibicenco en una promesa del motociclismo español. Escandell tiene por delante el Europeo y el Mundial, a los cuales irá sin presión ninguna, pero con el claro objetivo de seguir aprendiendo para competir por ellos en un futuro no muy lejano.

Aún con buenas sensaciones en el cuerpo después de la victoria en el Campeonato de España. ¿Cómo te sientes después de haber sido el mejor?

La verdad es que estoy muy contento. Tuve que faltar a las dos pruebas anteriores por una lesión de rodilla, por lo que volver y encima terminar en lo más alto del podio es fantástico. El tiempo que he estado sin poder subirme a la moto no me ha condicionado, es más, me ha servido para volver con más ganas.

¿Esperabas tener este resultado justo después de tu lesión?

En la semana anterior disputé el Europeo y ahí tuve la oportunidad de medirme a algunos competidores del Campeonato Nacional. Fue entonces cuando vi mi potencial y cuando pensé que podría estar en los puestos de arriba.

Tras esta última victoria, ¿te ves con las mismas opciones en la próxima carrera o crees que tus rivales van a salir con una motivación extra para ganarte?

Los dos pilotos con los que tengo más rivalidad se están jugando el campeonato, por lo que no creo que vayan a tirar la casa por la ventana. Yo, al no tener opciones para el campeonato de este año, salgo sin presión y puedo apretar o jugármela mucho más. Al final, de esta forma, se disfruta más. Cuando no tienes la obligación de competir por el título ruedas sin esa presión añadida, disfrutas más, y cuando disfrutas más muchas veces vas más rápido.

Has estado cerca de un mes de baja. ¿Cómo ha sido la vuelta a la competición?

He estado casi viviendo en un fisio, durmiendo en máquinas, literalmente. Cada hora y media tenía que despertarme para volver a ponerme la máquina otra vez. Tanto esfuerzo en la rehabilitación acorta mucho el plazo de recuperación para volver a subirme a la moto. A la primera prueba después de la lesión llegué físicamente flojo, pero la rodilla no me dio ninguna molestia. Eso es lo que importa al final.

Para alguien tan joven como tú, con tan solo 16 años, ¿qué significa competir por la Real Federación Motociclista Española?

Para mí es una motivación extra el poder representar a tu país en el Europeo y en el Mundial. El año pasado también confiaron en mí para estar en el equipo nacional, y la verdad es que fue muy bien. Este año será todavía mejor, estoy convencido.

¿Cuál de tus logros te ha hecho una especial ilusión?

He sido subcampeón de España en dos ocasiones. Yo no miro por lo que tenga ganado, miro por lo que quiero ganar. Ahora mismo estoy concentrado en el Europeo y en el Mundial (este último a una sola carrera), en el que yo creo que puedo hacerlo bastante bien.

Por lo tanto, tus objetivos para esta temporada pasarían por hacer un buen papel en Europeo y Mundial. ¿Te ves con opciones reales de luchar por el título?

Ahora mismo voy quinto en el Europeo. Creo que tengo el potencial para estar ahí, incluso poder subirme al podio. En el Mundial, al tratarse de una sola carrera, es un todo o nada, es algo que se puede conseguir, puede pasar de todo.

Eres ibicenco de nacimiento, pero actualmente resides en la península, en Toledo.

Eso es. Viví en Ibiza hasta los 12 años, cuando todavía había más de un circuito (el antiguo circuito de sa Coma). Al desaparecer, mi familia y yo decidimos venirnos a Toledo para tener la posibilidad de seguir entrenando y continuar aumentando mi nivel.

¿Qué significó para ti dar el paso de cambiar de ciudad por intentar conseguir tu sueño?

No fue un cambio complicado, ya que lo que yo quería es seguir practicando el deporte que me hacía feliz. Era mi sueño y era lo que quería hacer.

¿Cómo es tu día a día?

Mi día a día se basa en la preparación para la competición. Por la mañana normalmente tengo instituto y por las tardes hago ejercicio físico y moto. Este fin de semana tengo en Letonia una carrera del Europeo, por lo que el jueves por la mañana tendré que marcharme.

¿Cómo lo compaginas con el instituto?

Lo compagino como puedo. Me intentan ayudar un poco con el tema de exámenes, siendo un poco más flexibles con las fechas, aunque tampoco es gran cosa.

¿Cómo surgió tu pasión por las dos ruedas? ¿Había antecedentes en tu familia de afición por las motos?

A mi padre y a mi madre les encantan las motos, sobre todo las de carretera. La velocidad es algo que siempre les ha atraído. En mi caso, mi afición por el motocross surge porque un amigo de mi padre hacía motocross en Ibiza, y a raíz de llevarme alguna vez con él empezó a gustarme este mundillo, pero al contrario que mis padres, a mí lo que me gustaba realmente eran los saltos y derrapes con la moto. El barro sobre todo [risas].

En Ibiza solo existía un circuito. ¿Cuando aún estabas aquí, entrenabas siempre en el mismo sitio?

No. En Ibiza solo estaba el circuito de sa Coma, pero también entrenaba en algún circuito privado de alguno de los chicos con los que solía rodar. Además, de vez en cuando viajaba a la península a correr y entrenar. Nos desplazábamos en barco. Subíamos la moto y poníamos rumbo a la península.

¿Tienes algún deseo especial para pedirle a esta temporada?

Mi deseo para esta temporada es que se cumplan todos mis objetivos. Ir al Mundial y estar en el top 5 sería espectacular. Ahora mismo no me pongo límites. Como ya he comentado, disfruto mucho rodando sin la presión añadida de tener que ganar ningún título. Sumar experiencia y kilómetros, eso es lo más importante ahora mismo. Por suerte, aún tengo mucho camino por recorrer, por lo que habrá que estar preparado para el futuro.