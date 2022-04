El presidente del Club Automovilístico de Ibiza, José Antonio Vázquez, pedía a las autoridades un mayor esfuerzo a la hora de construir nuevas instalaciones y circuitos donde los pilotos y demás aficionados al motor pudieran entrenar: « La gente no quiere hacer inversiones para participar en un solo evento al año. Llevamos desde los años 90 reclamando a las administraciones nuevas inversiones en circuitos, ya que unicamente contamos con uno en Ibiza. Los aficionados al mundo del motor, no exclusivamente los de los coches, no tienen más que un circuito donde entrenar. Creemos que todos los deportes deben tener su hueco en la isla. Se han llegado a celebrar carreras de Autocross en el Palau Sant Jordi, por lo que todo es cuestión de actitud y de apostar por el mundo del motor».