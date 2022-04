El árbitro deja a un buen CD Ibiza sin premio frente al Numancia

CD Ibiza y Numancia se enfrentaron en Can Misses – 3 este domingo con un resultado de 1-2 para los visitantes, los cuales acumulan ya 18 partidos consecutivos invictos. El árbitro influyó de manera notable en el resultado final, con varios errores de bulto, convirtiéndose en el protagonista inesperado en lo que pretendía ser un buen partido de fútbol.

El partido arrancó con un gran ambiente debido al buen cartel del partido. CD Ibiza y Numancia son dos equipos punteros en la categoría, por lo que los aficionados de uno y otro equipo no dudaron en acompañar a los suyos. En el minuto 11, en la primera ocasión clara que tuvo el CD Ibiza, llegó su gol. Marquitos recibía un pase por banda derecha, y con un disparo con la zurda desde la frontal y abajo, ponía el balón pegado a la derecha de la portería, imposible de alcanzar para el portero numantino. 1-0 y buenas sensaciones hasta el momento. El Numancia lograba empatar 10 minutos después mediante un gol muy parecido al de los locales. Carillo igualaba el marcador con un zurdazo impecable, un golpeo más fuerte que el de Marcos en el primer gol, pero también muy difícil de parar.

La jugada determinante

En el minuto 42 llegaría una de las jugadas del partido. Una falta lateral desencadenaba una jugaba embarullada en el área con hasta tres remates consecutivos salvados por Ismael Gil, portero visitante. El centro al segundo palo era rematado por Juan Delgado, quien dejaba un balón perfecto en el área pequeña para un doble remate de Espínola. Fue el tercer rechace el que genero más controversia y más criticas. El balón era despejado por tercera vez consecutiva por el portero, pero esta vez parecía haber entrado. Pero no todo acabó ahí. El rechace de esa jugada se convertía en un balón dividido al que intentaba ir Juan Delgado, quien recibía un golpe en la cabeza y tenía que ser atendido. En la siguiente jugada, una falta lateral a favor del Numancia era cabeceada por Adri Crespo, quien permitía culminar la remontada ante el gol inicial de los rojillos. Las protestas por la ulterior jugada terminarían con la expulsión de Marquitos, dejando toda la segunda parte con uno menos al CD.

La segunda parte fue un monólogo del CD, quien apostó por ir a por el partido a pesar de contar con un jugador menos. Fueron superiores al Numancia, pero sin encontrar ese gol que les hubiera dado un punto que hubiera dejado un resultado mucho más justo.

Garrido: «El partido ha sido un atraco. Un robo»

Raúl Garrido, técnico del CD Ibiza, mostró su descontento en rueda de prensa ante la actuación arbitral: «El partido ha sido un autentico atraco. El propio árbitro nos ha reconocido en el descanso que se ha equivocado. Un gol que no nos pita cuando el balón entra un metro, en la misma jugada un penalti que no señala, y en la continuación de la jugada llega el gol del Numancia. El árbitro se ha cargado el partido. El vestuario se siente impotente, no dan crédito a lo que estaban viendo. Nos ha expulsado a dos jugadores por protestar, no tiene ninguna lógica». A pesar del resultado, el míster se siente orgulloso de sus jugadores: «Por muchos momentos, incluso con uno menos, hemos sido superiores. Hemos conseguido someter a todo un Numancia. Como equipo, los jugadores deben estar orgullosos. A pesar de que el partido no podría haber sido peor, confiamos en levantarlo. Yo estoy orgulloso de mi equipo, pero al mismo tiempo bastante dolido por todo lo que ha pasado, no era necesario».