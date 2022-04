Pulso por ser la ‘revelación’

La UD Ibiza y el Burgos dirimen esta tarde en añejo estadio El Plantío un bonito pulso entre los dos mejores debutantes de LaLiga SmartBank por alzarse con el simbólico honor de ser la revelación de la temporada y, de paso, volver a engancharse al tren que persigue los puestos de ‘play-off’ (16 horas/Movistar LaLiga). Con la permanencia en el bolsillo tras su colosal victoria sobre el líder Eibar por 2-0, que puso fin a un ciclo de cinco jornadas sin ganar, el conjunto ibicenco pretende prolongar sus buenas sensaciones, reafirmar la solidez defensiva ofrecida el pasado domingo y volver a sumar los tres puntos lejos de Can Misses, algo que no hace desde la goleada obtenida en La Rosaleda el 22 de enero.

«Tenemos que ser positivos, optimistas y solo nos vale ganar cada partido para volver a ilusionarnos y soñar. ¿Sobre las opciones de ‘play-off’? Ahora mismo es muy improbable porque hay muchos equipos por delante, pero si enganchamos tres victorias seguidas nos metemos ahí», aseguró ayer el técnico celeste, Paco Jémez, asumiendo que el equipo está a siete puntos de la sexta plaza cuando solo restan 21 en juego (siete jornadas).

Según puntualizó en la previa del encuentro el preparador canario, «hay que ganar en Burgos, dar una gran imagen otra vez y ser sólidos en todos los aspectos».

«Quiero ver la imagen del equipo como he visto habitualmente. Ahora que nos hemos liberado de mirar atrás es un buen momento para ir a cualquier campo y ganar. Dejar al equipo en la mejor posición que podamos», subrayó un Paco Jémez que no tolerará ningún signo de relajación en su plantilla si los resultados no acompañan.

«Son muy buenos profesionales y no hay que recordarles que hay un club que sigue pagando mensualmente, que tienen un entrenador que no va a permitir ningún desliz ni desatención. Una afición que paga su entrada y que no te señale con el dedo y diga que nos hemos tomado los seis últimos partidos tocándonos la oreja», remarcó el entrenador de la UD Ibiza, antes de insistir: «Tenemos mucha gente a la que rendir cuentas. Un club, una afición, a mí, al presidente...y no es lo mismo quedar décimo que quedar octavos. Tenemos situaciones interiorizadas que pasan cada año y somos profesionales».

Sobre el Burgos, que marcha duodécimo a un solo punto de distancia, Jémez reconoció que es un equipo «que está haciendo una temporada fenomenal», un recién ascendido «que también está prácticamente salvado» y un rival «muy difícil, sobre todo en casa». No en vano, el cuadro burgalés es el sexto mejor como local, donde ha logrado nueve victorias, cinco empates y solo tres derrotas. «Hay mucha diferencia entre los resultados que saca en casa y fuera [viene de perder por 3-1 con el Mirandés], es un campo bonito, donde la gente achucha y hay un buen ambiente de fútbol. Pero creo que tenemos la idea y la ilusión suficiente para buscar la victoria, que es lo que nos vale», apuntó el míster celeste, que solo tiene la baja de Sergio Castel por sus persistentes molestias en la planta del pie.

Preguntado por la falta de minutos para el fichaje de invierno, Álvaro Jiménez, el técnico señaló que si no ha jugado es porque todavía no le ha demostrado el tipo de jugador que es. «Si quiere jugar me va a tener que demostrar muchas cosas que todavía no me ha demostrado», indicó.

Jémez también se pronunció sobre otro jugador, Raúl Sánchez, que sí va sumando minutos en los últimos encuentros. Según el técnico, Sánchez «va creciendo semana a semana» pero aún tiene que «soltarse y demostrar todo el fuego que tiene dentro». También reconoció que repetirá en punta Ekain, autor del 1-0 ante el Eibar. «Está entre Ekain y yo», dijo con sorna.

Mientras tanto, el Burgos necesita recuperar su mejor versión de juego y tener puntería de cara al gol, que en las últimas jornadas ha desaparecido, de ahí la mala racha de resultados. Para ello, Julián Calero recupera a Pablo Valcarce, máximo goleador del equipo tras cumplir sanción por acumulación de tarjetas. El técnico no podrá contar con Saúl Berjon, que sufre una rotura fibrilar, siendo esta la única baja del Burgos.