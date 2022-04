Coma: «Es la manera perfecta para descubrir la isla»

Marc Coma (Aviá, Barcelona. 1977) podría perfectamente convertirse en embajador de Ibiza, ya que no hay mejor publicidad para la isla que las experiencias contadas por alguien que ha podido disfrutarla durante muchos años: «He corrido más de 10 veces la Vuelta en la isla, me parece una manera perfecta de descubrila. Las únicas veces que he faltado ha sido por problemas de calendario, pero si puedo esta carrera no me la pierdo. Esta segunda etapa es la que más me hace disfrutar. Hoy nos ha acompañado un día espectacular. Esta combinación de deportes y vacaciones es estupenda. Después de la carrera te puedes ir a comer con la familia y disfrutar del día. Es una gozada».

Y eso que al cinco veces ganador del Dakar le tocó sufrir: «Hoy me ha tocado sufrir. Ha habido una parte que era bastante dura. Mi estado de forma no es malo, pero cuando montas más de cuatro horas en bici hay partes que se hacen mas complicadas».