Checa: «Ibiza y deporte son una buena combinación»

El expiloto de Moto GP Carlos Checa (Sant Fruitós de Bages, 1972) participa en su tercera edición de la Vuelta a Ibiza, la cual es la que más está disfrutando: «Sinceramente, es la tercera edición que hago y es la que más estoy difrutando. Es un placer venir aquí y poder disfrutar del deporte y del fin de semana para estar con la familia. Ibiza y el deporte son una buena combinación». Es un enamorado de las dos ruedas: «Las dos son dos ruedas, pero las sensaciones no son para nada parecidas», comentó el catalán.

Aunque Checa tenía claro por cual decantarse: «Lo bueno de la bici es que cada vez que me subo pienso que vaya suerte que me dediqué a las motos. A nivel competitivo prefiero la moto. Con la bici no tenía nada que hacer» decía entre risas el expiloto. El propio Carlos elogió la buena organización de la carrera: «El circuito me está gustando muchísimo, se ha planificado muy bien. La tercera etapa va a ser la mejor. Poder montar con vistas al mar es un verdadero lujo. Depende de cómo acabe en la tercera etapa puede que incluso me anime a darme un bañito».

Para el de Sant Fruitós de Bages, la preparación física en este tipo de eventos es importante: «Yo me preparo practicando muchos deportes. La bici es algo muy agradecido y es lo que hago más veces. Hace poco estuve en argentina comentando Moto GP y allí alquile una bici para no perder la forma. Aprovecho cualquier ocasión que tengo para seguir practicando deporte, no únicamente la bici».

Para Checa, la mejor forma de disfrutar es competir contra uno mismo para no dejar de mejorar nunca: «La última etapa saldremos a las dos cosas, a competir y a disfrutar. Cuando te exiges a ti mismo y te marcas un reto, la satisfacción con uno mismo es enorme. Para mí esa es la forma de competir. Exigirme hasta un cierto punto con el objetivo de pasarlo bien».