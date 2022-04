Los casi 130 regatistas de las diez Comunidades Autónomas que lucharán en Ibiza desde este jueves y hasta el domingo por los títulos de campeones de España sub-16 y sub-18 de ILCA 4 ultimaron este miércoles todos los preparativos de cara a la jornada inaugural prevista para hoy.

La meteorología será protagonista en una primera cita para la que se esperan vientos de noreste de entre 20 y 30 nudos y olas de hasta dos metros de altura.

La ajetreada mañana de verificación de material en la explanada del Club Náutico de Ibiza de ayer, donde el medidor internacional Javier Blanco pasó cuidadosa revista a los regatistas y a los barcos, sirvió de antesala a una regata pendiente de que la meteorología lo permita dar la salida hoy, a partir de las doce del mediodía, en Platja d’en Bossa.

La puesta a punto de las embarcaciones ha encendido la llama competitiva en este nacional que en aguas ibicencas. Las condiciones meteorológicas, prometen, si se puede salir, una matinal de intenso esfuerzo y mucha pericia.

Lo primero, no obstante, es la seguridad. Y si no está garantizada, no habrá pruebas. La previsión es de que el mal tiempo vaya a menos a partir de primera hora de la tarde. La decisión, aun así, corresponde al Comité de Regatas, que será el encargado de evaluar esta y otras circunstancias en el campeonato

Andaluces, valencianos y canarios parten como favoritos, aunque siempre con el permiso del resto de participantes y de los locales Aleix Peman y Joan Mateu Vilás.