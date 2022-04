La ibicenca Clara Muñoz, ‘supermami’ y reina del flyski nacional por tercera vez

La ibicenca Clara Muñoz lo ha vuelto a hacer. La deportista isleña se ha coronado de nuevo este fin de semana como indiscutible reina del flyski nacional por tercera vez en los últimos cuatro años. Pero en esta ocasión, lo ha hecho de una manera mucho más meritoria aún que en las anteriores veces en las que se alzó con el título de campeona de la Copa del Rey, ya que en la cita de este año lo ha conseguido convertida ya en un ‘supermami’, tras dar a luz hace tan solo cuatro meses a su bebé y acudir al campeonato celebrado en el Puerto Deportivo de Mazarrón (Murcia) sin apenas poder prepararse ni casi entrenar de cara a esta cita nacional, dadas sus obligaciones como atenta mamá primeriza.

«Estoy muy feliz porque después de haber sido madre hace tan solo cuatro meses he podido seguir con este deporte, que es mi pasión, y compartir estos momentos con mi hijo Lucas», detalla a Diario de Ibiza la flamante campeona de la Copa del Rey de Flyski 2022, no sin antes destacar: «Para mí ha sido muy importante ganar otra vez. Es el tercer año que quedo campeona en la Copa del Rey y me siento muy contenta porque el año pasado no pude asistir a este campeonato, que se celebró en septiembre, porque estaba embarazada de siete meses».

Clara Muñoz, que el pasado año allá por el mes de abril sí que competía aún al más ato nivel, saboreó también las mieles del éxito, al lograr conquistar el Campeonato de España estando ya en estado de buena esperanza desde hacía tres meses.

Así las cosas, durante el fin de semana, el Puerto Deportivo de Mazarrón, acogió un año más toda la emoción y el espectáculo de las increíbles acrobacias y trucos de esta atractiva modalidad deportiva, en una cita nacional que organizan las federaciones murciana y española de motonáutica, con la colaboración de Deportes de Murcia y el Puerto Deportivo, y que reúne a los mejores ‘riders’ del país, así como a algunos de los competidores extranjeros que acuden a disfrutar de este evento, para los que en esta edición de 2022 se estableció una categoría Internacional.

Como suele ser habitual, en el turno de la mañana del sábado se desarrollaron las tradicionales pruebas eliminatorias, consistentes en la ejecución obligatoria de diferentes números acrobáticos, puntuados por el jurado y que clasificaban para la jornada del domingo en las semifinales y las finales.

La hora de las batallas

La tarde del sábado se dedicó a ‘batallas’, en la que se midieron los participantes por parejas. Cuando cayó la noche se celebró un gran espectáculo de luz en el que los deportistas Quique Soriano y Dani Iborra realizaron ejercicios y piruetas portando un traje con luces de LED, uno, y el otro con antorchas a la espalda, que llenaron de luminarias la bahía de Mazarrón, causando furor entre todos los asistentes.

En la matinal dominical se llevaron a cabo las semifinales y las finales, en las que se hicieron con los títulos de campeones de la Copa del Rey 2022 Quique Soriano y Clara Muñoz, que terminó venciendo en la competición femenina por delante de la veterana Elena Vera, que fue segunda, y de la mazarronera María López, que en muy poco tiempo practicando este deporte, fue capaz de subir al podio .

En Promoción de hombres, el ganador fue Jorge Encabo, seguido de Aarón González y de Ricardo Martínez, participante, este último, procedente de la localidad costera.