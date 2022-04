El ‘biker’ ibicenco Enrique Morcillo continúa acumulando kilómetros y triunfos en una nueva temporada en la elite del mountain bike internacional. Tras verse obligado a abandonar en la Cape Epic de Sudáfrica por problemas físicos (sufrió una gastroenteritis y una dura caída en las últimas etapas), el de Santa Eulària conquistó este fin de semana la Volta a Formentera, correrá dos de las tres etapas de la Vuelta a Ibiza MTB que arranca este viernes junto a su amigo Óscar Ferrer y, el próximo domingo, pondrá rumbo a Croacia para disputar la ‘4 Islands’. Un mes frenético para el mejor ciclista que ha dado Ibiza en toda su historia.

Comenzando por lo más reciente, Enrique Morcillo fue el dominador de la séptima edición de la Volta Cicloturista a Formentera en BTT, imponiendo su ley en las dos etapas de 72 kilómetros que recorrieron, de forma inversa, la pitiusa menor. El del Buff-Megamo Team invirtió un tiempo total de cinco horas, 31 minutos y 10 segundos, aventajando en 1:24 al corredor local Daniel Costa. La tercera plaza fue para el exciclista profesional Manuel ‘Triki’ Beltrán, que siendo máster 50 demostró que quien tuvo retuvo logrando un registro de 05:52:17.

Morcillo reconoció que la cita en Formentera fue «una pachanguilla» para acumular kilómetros de calidad y un «reconocimiento» a los organizadores de pruebas locales. «Ponen mucho esfuerzo para intentar hacer estas pruebas por etapas y tan largas, donde hay que cerrar muchos caminos y poner muchos voluntarios, y al final hay que ir a lo que se hace en las islas», argumentó.

El ciclista internacional repetirá presencia en una nueva edición de la Vuelta a Ibiza MTB, aunque no optará a revalidar el triunfo obtenido el año pasado ya que se perderá la tercera y última etapa. «La haré con un amigo, Óscar Ferrer, porque el domingo me voy a Croacia a la ‘4 Islands’, que son cinco etapas en cuatro islas diferentes, y por timing no puedo acabar la Vuelta a Ibiza. Intentaré llegar lo más delante posible. El otro chico es de Ibiza y a ver si podemos lograr la primera plaza como pareja local», explicó Morcillo antes de afrontar nuevos retos.