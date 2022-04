Capoeira y jiu-jitsu brasileño, al son de los tambores para disfrute de Ibiza

Ibiza fue este domingo el escenario perfecto de una interesante y atractiva jornada lúdica abierta al público y de promoción de dos estilos de artes marciales de marcado acento ‘carioca’. Y es que el polideportivo de Es Pratet se convirtió en la matinal del domingo en la casa de la capoeira y del jiu-jitsu brasileño en Ibiza.

Con un ambiente festivo y familiar, el evento, organizado por Art of Flow Ibiza Academy, fue ideado para promocionar el deporte en general y para visibilizar dos disciplinas no demasiado conocidas en la isla. Más de medio centenar de participantes, desde los 3 años de edad en adelante, llegados de diferentes puntos de España y del resto del mundo, ataviados todos ellos con ropajes blancos, ofrecieron un vistoso espectáculo de movimientos y saltos acrobáticos al son de la música ‘brasileira’ para mostrarle a la isla de Ibiza que son deportes que han llegado para quedarse.

Marcelo Lugo, conocido por el sobrenombre de ‘Cacique’, uno de los organizadores, mostró su alegría tras «la buena acogida y aceptación que tuvo la actividad» entre los participantes y demás asistentes.

«Este es un evento de carácter internacional. Ha venido gente de diferentes lugares del mundo, como Brasil o Argentina, y de diferentes puntos de España, como Madrid, Palma, Lleida, etc. Es el primer encuentro de muchos. La idea es hacer pronto otra ‘diada’ parecida en Mallorca y, de esta forma, seguir dándole bombo a estos deportes», indicó el propio Marcelo, que se lamentó de la poca ayuda que reciben desde las administraciones: «Nosotros, al no ser un deporte federado y no competir en la isla, no recibimos ningún tipo de ayuda pública, por lo que muchas veces se hace cuesta arriba».

Según detallaron desde la organización, el objetivo principal del evento es «dar a conocer deportes no tan populares entre los habitantes de la isla». Los promotores de dicho acontecimiento, Raúl y Morena Cuba, dueños de una academia de artes marciales, compartieron también su felicidad «por lo bien que salió todo».

«La verdad es que es una autentica alegría. Este tipo de eventos sirven para que, a parte de promocionar los deportes que intentamos dar a conocer, las familias y los alumnos pasen un rato agradable», apuntaron los gestores de la academia Art of Flow Ibiza, fundada hace apenas un año en la isla.

«Tenemos muchos alumnos que sienten cada vez más el deporte. Proponemos algo diferente, algo que no son los deportes tradicionales. Actividades que sean capaces de transformar a los chavales y hacerles mejorar, a crearles un nuevo estilo de vida», recalcaron ambos.

Lifestyle, valores y positividad

Para Raúl y Morena, el deporte trasciende lo estrictamente deportivo: «Siempre ponemos el ejemplo de que estos deportes, debido a sus características, al contacto estrecho, la fuerza a emplear, los movimientos y etcétera, hacen que jóvenes, que quizá en su vida diaria sean un poco tímidos, se suban al tatami y pierdan todos esos miedos, convirtiéndose en chavales mucho más extrovertidos. De ahí la fuerza de estos deportes y la importancia que tienen para convertir a la gente en alguien mejor, de transformar. Valores como el compañerismo, la resiliencia, el trabajo o el esfuerzo son ideas que debemos transmitirles a los más jóvenes, y estos deportes hacen mucho más fácil la transmisión de valores».

El propio Raúl mostró su pesar por la escasa ayuda recibida desde las administraciones, aunque agradeció la cesión del pabellón de Es Pratet por parte del Ayuntamiento de Vila.

«El Ayuntamiento nos ha cedido el polideportivo, es un buen gesto. Nos interesaba hacer este evento en un lugar neutro para que cualquiera que lo desease se sintiese invitado a unirse, aunque nosotros en la academia tenemos las instalaciones para celebrar algo de estas características», aclaró el gestor de Art of Flow Ibizas, al tiempo que señaló: «Al no ser un deporte federado no recibimos ningún tipo de subvención, por lo que cualquier competición que se haga es de carácter privado. Es un esfuerzo importante que a veces no tiene la recompensa esperada. No obstante, nuestra idea es seguir promocionando estos deportes y que poco a poco continúe aumentando el número de practicantes. Ahora mismo hay que asentar las bases y centrarse en lo más importante, que son los niños».