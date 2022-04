Paco Jémez: «Necesitábamos algo así para reencontrarnos»

Paco Jémez reconoció ayer tras la victoria sobre el Eibar por 2-0 que necesitaban una actuación como la que protagonizó su equipo para sobreponerse a la mala racha de resultados y al «horrible sabor de boca» que dejó la derrota ante el Amorebieta. «Ha sido una semana muy dura, de mucho pensar y dudar, pero esto nos va a volver a colocar en el camino correcto. Estoy muy contento porque la gente se lo ha pasado muy bien, ha visto a su equipo jugar al fútbol y ganar», explicó el técnico celeste en sala de prensa, donde aseguró que «es muy difícil estar de principio a fin al nivel» que compitieron ante el líder, «un equipo que no concede nada».

«Cuando jugamos y somos valientes somos un equipo muy difícil de parar. Necesitábamos algo así para reencontrarnos. Es muy difícil estar 90 minutos al nivel que hemos estado», añadió.

« Nos hemos hecho fuertes en el vestuario con el objetivo de ganar en una semana complicada» GERMÁN PARREÑO - PORTERO DE LA UD IBIZA

Jémez destacó que también tenían el objetivo de «dejar la portería a cero» y subrayó que su equipo tuvo «un nivel defensivo y una atención espectacular» en todas las líneas. Sobre el cambio ofrecido respecto a jornadas anteriores, y más frente a un rival como el Eibar, recordó que «el fútbol es inexplicable muchas veces». «Hay aspectos que se escapan, suele ocurrir bastante a menudo que después de un partido desastroso se suele dar otra cara porque vienen muy dolidos», dijo.

Tras poner en valor el papel de Ekain y de Herrera en la plantilla, aplaudió la respuesta de la afición y la «conexión» que «se respiraba desde el inicio y antes de estar por delante» en el marcador. Por último, reconoció que la UD Ibiza quiere darse «otra oportunidad» en la lucha por los puestos de cabeza, aunque recordó que el primer objetivo, la permanencia, ya es prácticamente un hecho. «Casi hemos certificado la permanencia y en vez de estar dando saltos de alegría parece algo banal. Vamos a pelear los 21 puntos que quedan, si somos capaces de ganar cuatro partidos seguidos nos metemos en la pelea del ‘play-off’. Esperemos que pillemos esa racha», concluyó.

Garitano: «El Ibiza ha ganado merecidamente»

Gaizka Garitano, entrenador del Eibar, no puso objeciones al triunfo local y dio la enhorabuena al Ibiza por un partido que ganó «merecidamente». «El Ibiza nos ha ganado bien, ha jugado mejor que nosotros y les felicitamos por la victoria. Me lo esperaba tal y como ha sido, sabía que estaban heridos, que iban a ir a muerte y tienen un gran equipo. Todos los rivales meten una marcha más ahora que vamos líderes y hemos cometido errores. No ponemos ningún pero a la derrota», resumió.