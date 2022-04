UD Ibiza: una reválida de primera

El líder de LaLiga SmartBank visita Can Misses (18.15 horas) en el peor momento de la UD Ibiza de Paco Jémez. El Eibar, que lucha por el ascenso directo a Primera, pondrá a prueba la reacción del conjunto ibicenco en una de las semanas más difíciles para el club celeste después de la severa derrota cosechada ante el Amorebieta, el pasado sábado por 3-1, y del fulminante despido de Fernando Soriano como director deportivo. Con las aguas revueltas en la avenida de Campanitx, la UD Ibiza necesita sobreponerse a una dinámica adversa en cuanto a fútbol y resultados y volver a conectar con una afición que ha comenzado a expresar su malestar con el juego y la fragilidad defensiva del equipo que más goles recibe de la categoría, una media de dos por encuentro.

Paco Jémez dijo la semana pasada antes del choque en Lezama que sus futbolistas estaban «como Supermán» al ser preguntado por el estado anímico y por los niveles de confianza de una plantilla que sumaba cuatro partidos sin conocer la victoria. Tras el nuevo revés sufrido ante un rival que se encontraba en puestos de descenso, el técnico canario reconoció ayer que «el equipo ha estado mascando bilis toda la semana» tras un partido que calificó de «puñetera vergüenza».

El técnico canario no escondió que el de Lezama fue «un día horrible», pero subrayó que «no sería justo extrapolarlo» a jornadas anteriores en las que, salvo la goleada sufrida en Girona, se pudieron alcanzar los tres puntos (Ponferradina, Leganés y Real B). Jémez aseguró en la rueda de prensa previa al partido que necesitan cerrar «la sangría de goles en contra». Para ello, durante la semana ha hecho hincapié en «mejorar la atención y el balance defensivo».

«Tenemos que volver a recuperar nuestra firmeza defensiva pero sin perder nuestra idea de presionar arriba. Hemos trabajado la presión tras pérdida para ser mucho más agresivos y que los rivales no sean capaces de encontrarnos», añadió el preparador de la UD Ibiza, que ante el poderoso Eibar pretende recuperar sus «señas de identidad».

Sobre el líder, que llega a Can Misses tras sumar dos victorias y dos empates, Jémez remarcó que aunque «es un gran equipo, con muchos registros para ganar», es uno de esos rivales que «le gustan» para afrontarlo con la máxima intensidad. «Jugar contra los mejores te hace ser mejor, te exige más. Tenemos que salir con la mentalidad de dar todo lo que tenemos. Tenemos argumentos para meterle mano a cualquier equipo, siempre que hagamos las cosas bien y tengamos un día acertado», subrayó el técnico celeste, antes de puntualizar que a sus futbolistas «no se les puede achacar la actitud». «Vamos a competir hasta el último punto y a jugar bien para que disfruten y se sientan orgullosos de su equipo», dijo a la afición.

En lo deportivo, la UD Ibiza saltará ante el líder con Ekain y diez más. «El otro día la única buena noticia del partido fue Ekain. Va a jugar, no hay duda. Se lo ha ganado», afirmó sin ambages Paco Jémez, que no podrá contar para el encuentro con los sancionados Rubén González y Fran Grima, ni con el delantero Sergio Castel, que en Lezama se resintió de su fascitis plantar. Por parte del Eibar es baja Rober Correa por lesión.

El futuro y el adiós de Soriano

Paco Jémez también se refirió a la marcha fulminante de Fernando Soriano y sobre su futuro no quiso dar pistas de si continuará a final de temporada. «El hecho de sentirte querido, correspondido y a gusto ya es mucho», destacó. Sobre el adiós del director deportivo, recordó que fue la persona «que apostó» por su fichaje.

«Ha resultado una decisión complicada de llevar, hemos trabajado mano a mano y nos pilló por sorpresa a todo el mundo», explicó Jémez tras insistir en que su relación con Soriano «era, es y será excepcional en todos los aspectos. «Me duele mucho. Es una decisión del presidente y solo doy las gracias a Fernando desde que he llegado, en mí tiene un amigo y un compañero. Le deseo lo mejor, es un muy buen profesional, muy buen tío y me da mucha pena que no esté hasta final de temporada», concluyó.

