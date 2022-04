Adrián Guirado deja el triunfo en casa y Dani Mateo estrena el 22K

Adrián Guirado fue otro de los grandes protagonistas del Santa Eulària Ibiza Marathon. El atleta de la Villa del Río dejó el triunfo en casa y logró el mejor registro de la distancia en las cinco ediciones del evento demostrando su buen pico de forma y sus ganas de demostrar que puede correr en tiempos de los mejores fondistas del país. Guirado se impuso con solvencia en la prueba de 12 kilómetros, con inicio y llegada en Santa Eulària, que fue la más nutrida en cuanto a número de participantes con cerca de 2.000 corredores.

El integrante de la Peña Deportiva cruzó la línea de meta envuelto en aplausos con un tiempo de 39 minutos y 41 segundos, nuevo récord de la prueba. «Ni lo sabía, me he enterado al cabo de unas horas, venía a hacer un entreno fuerte y si podía ganar en casa, pues genial. Ha salido todo redondo, he ganado, he hecho récord y contento porque ya era hora de que volviera todo a la normalidad», explicó el corredor ibicenco tras una competición que mejora sus cifras edición tras edición. Según Guirado, «tener en Ibiza a 4.000 personas ha sido un éxito y seguramente el año que viene haya cinco o seis mil». «Esta organización trabaja muy bien y hace las cosas como toca; por eso hay tanta gente», celebró el de Santa Eulària.

Mientras tanto, el soriano Dani Mateo estrenó el palmarés del nuevo 22K alcanzando la victoria y estableciendo la mejor marca con un registro de 01:11:10. El maratoniano olímpico ya pulverizó el crono en la última edición de la cita ibicenca y ayer tampoco falló a los pronósticos en su regreso a la isla.