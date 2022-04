El ‘rider’ ibicenco Alejandro Bonafé vuela hasta lo más alto del podio en Austria

El ‘rider’ ibicenco Alejandro Bonafé, nominado a finales de 2021 como ‘Rookie of the Year’ por Red Bull y el FMB World, el circuito internacional de MTB Extrem más radical del mundo, se ha consagrado ya en este 2022 como la gran revelación del año por su triunfal arranque de temporada. No en vano, el joven deportista isleño, de 22 años, se ha alzado hace solo unos días en Austria como el indiscutible vencedor del Crankworx FMBA Slopestyle World Championship y ha conquistado la plaza más alta del podio de la prestigiosa prueba celebrada en la ciudad de Innsbruck, a la que son invitados exclusivamente los 15 mejores competidores del ranking mundial.

En la primera prueba del año, el ciclista ibicenco ha vuelto a demostrar su tremendo potencial y el altísimo nivel de sus trucos y acrobacias, desbancando de la victoria a rivales mucho más experimentados dentro del ámbito profesional.