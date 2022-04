Sant Antoni confía en que se autorice el Mundial: «Si no, habríamos anunciado que se suspende»

El informe desfavorable emitido por Ports de Balears a la organización de la prueba del Campeonato del Mundo de Aquabike prevista para el 11 de mayo en Sant Antoni, un obstáculo adelantado este miércoles en exclusiva por Diario de Ibiza, fue recibido como «un varapalo» por el Ayuntamiento ‘portmanyí’, principal impulsor del evento internacional de motos de agua.

Tal y como reconoció ayer el concejal de Deportes de Sant Antoni, José Ramón Martín ‘Chechu’, lo que «más preocupó» tras recibir la resolución del ente público balear es que «fuera un informe desfavorable, sin requerimientos ni opciones de subsanar» para una competición que se presentó el pasado 22 de febrero a bombo y platillo en el Consell de Ibiza. «Tengo que decir que nosotros nos reunimos con el jefe de Ports en Ibiza y, junto a la organización, hablamos sobre lo que íbamos a solicitar y a hacer; en ningún momento se nos dijo que no se pudiera», aseguró Martín.

El Motoclub de Formentera i Ibiza, organizador del evento, consiguió que hoy se desplace a la villa de Portmany la gerente de Ports, Cristina Barahona, para conocer de primera mano el emplazamiento del evento y saber qué aspectos corregir en la documentación exigida.

El regidor de Sant Antoni, que estará presente en la reunión, admitió que existe «intranquilidad» por que a falta de un mes para la cita aún falten permisos de diferentes administraciones (Ports, Medio Ambiente o Costas), aunque dijo que confían en que salga adelante. «Habrá participantes que vienen con trailers que igual ya han pagado sus billetes o que ya han reservado alojamiento. Si no tuviéramos confianza, ya hubiéramos anunciado que se suspende la prueba. Confianza tenemos», indicó ‘Chechu’ Martín, quien añadió que el informe «es reciente» y que «por eso la reunión se hace ya, porque no hay tiempo material en caso de que no avance». «No puedes esperar al último día para anular una prueba. Para nosotros es un evento que deseamos que se haga, pero tampoco puedes prever lo que decidan las administraciones. Es raro que no te añadan [en el informe] el poder solventar las deficiencias que puedas tener. Fue un informe que denegaba la prueba, claro que fue un varapalo», subrayó el concejal de Deportes ‘portmanyí’.

Tanto el Ayuntamiento como el Consell intentarán «mediar» para que la prueba salga adelante. No en vano, el Consistorio aportará para la organización del Mundial 50.000 euros y la máxima institución insular, 180.000.

Ubicación del paddock

Una de las cuestiones que abordarán hoy es la ubicación del paddock y la rampa de salida de la motos de agua, así como otros emplazamientos de la zona portuaria. Según explicó el concejal de Deportes, la solicitud inicial de la organización abarca toda la zona terrestre dependiente de Ports IB incluida la estación marítima y los párquines del tramo final del Passeig de la Mar, donde está prevista la colocación de gradas para el público. «Mañana en la reunión –hoy para el lector– veremos qué cambios quieren. Yo espero que la ubicación sea esta porque es la que más repercusión va a tener y la más accesible para los organizadores», argumentó Martín, quien añadió que «hay dos barcos de Trasmapi» que atracan en este área. «Una de las cuestiones es que los barcos no estuvieran allí, de hecho teníamos noticia de que el 30 de marzo se iban a ir de allí, ahora no sé si han querido prolongar su estancia, a ver de qué manera se puede solventar el tema», apuntó.